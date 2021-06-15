2021年6月3日，第三十屆時報金犢獎全球校園創意分享會在北方工業大學文化會堂隆重舉行，來自北京地區各高校的300餘名師生共同參與了活動。

參加本次活動的嘉賓有：

北方工業大學文法學院副院長 袁鳳識

北方工業大學廣告學系 系主任 張哲

前漢威士醫學傳播集團 中國區首席創意官/資深創意人 竇仁安

旺旺中時媒體集團/時報金犢獎組委會代表 張厚煒

時報金犢獎大陸召集人 周智

掌閱精選運營總監 安偉

龍王BPD品牌部 毛啟鈞

北方工業大學文法學院副院長 袁鳳識（圖／時報金犢獎執委會）

他向到場的嘉賓和同學們表示了熱烈的歡迎與感謝，並介紹了北方工業大學同學近年來在金犢獎收穫的佳績。北方工業大學作為金犢獎宣講會的承辦單位，始終注重培養學生的創新精神、實踐能力和國際視野，為學生提供教學與實踐一體化的成長平臺。

旺旺中時媒體集團、時報金犢獎代表張富森（圖／時報金犢獎執委會）

他向同學們簡要介紹了旺旺品牌與金犢獎的故事，並鼓勵大家發揮創意精神積極參賽。他表示自己見證了無數新奇創意的誕生，期待與同學們在頒獎典禮上相見！

（圖／時報金犢獎執委會）

（圖／時報金犢獎執委會）

本次活動發佈2021年第三十屆時報金犢獎各項創作命題：旺旺集團廣告設計獎、旺旺周邊商品設計獎、旺旺行銷企劃案獎、旺旺孝親三字經公益廣告設計獎、掌閱精選app品牌形象廣告設計獎、龍王食品豆力脆品牌形象廣告設計獎、永和豆漿產品形象包裝設計獎、中華昆侖關·海峽兩岸情展現偉大的中華民族精神設計獎、保生大帝文創商品設計獎、山水太行·魅力邢襄邢臺城市旅遊形象設計獎、鮮一杯行銷企劃獎、森田藥妝形象廣告設計獎以及辛亥革命110周年創作命題。

各命題單位也展出了今年的創作主題，同學們在現場通過命題指導，深入瞭解了每項創作主題的重點。

（圖／時報金犢獎執委會）

（圖／時報金犢獎執委會）

（圖／時報金犢獎執委會）

掌閱精選運營總監 安偉（圖／時報金犢獎執委會）

掌閱精選運營總監安偉先生向同學們詳細地介紹了掌閱集團的公司文化、發展歷程和“掌閱精選”APP，同時細緻講述了本次命題策略中的品牌訴求。他表示：“掌閱精選是一個還非常年輕的閱讀APP，期待金犢獎的參賽同學們能用自己的創意呈現多元化的作品，為掌閱精選注入活力。”

龍王BPD品牌部 毛啟鈞（圖／時報金犢獎執委會）

龍王BPD品牌部毛啟鈞先生向大家介紹了龍王集團的品牌歷史和公司願景。在策略單講解中，他以輕鬆活潑的風格與同學們積極互動，並表示自身品牌非常期待看到能在金犢獎中脫穎而出的新奇想法，鼓勵參賽同學放飛思想，用新奇好玩的作品打動評審。

前漢威士醫學傳播集團 中國區首席創意官/資深創意人 竇仁安（圖／時報金犢獎執委會）

作為在廣告界從業三十餘年的資深創意人，竇仁安先生從作品的內容創意出發，通過有趣而新穎的廣告案例，強調了價值共鳴的重要性，並告訴同學們一定要在創意中突出品牌的差異性和特點。

（圖／時報金犢獎執委會）