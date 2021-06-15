端節後首個上班日交通量最高上升8.1％ 侯友宜很憂心 15:552021/06/15 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 端節後首個上班日交通量最高上升8.1％ 侯友宜很憂心。（新北市府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天是端節連假後首個上班日，新北市長侯友宜15日表示，今天上午交通流量較上周多出4.3％，最高甚至來到8.1％，提醒民眾，不要因為確診個案下降就放鬆，要持續落實防疫低度活動。 侯友宜說，很多人看了確診數下降，可能因為悶了很久，想出來走動，或找機會看朋友「這絕對不可以」，目前還在三級警戒，大家都沒有放鬆的本錢。 北市確診死亡率高達4％超過全國 醫生曝關鍵 金山出現家庭群聚增6例 侯友宜：明出動機動快篩隊 #上班日 #交通流量 #侯友宜 #放鬆 #確診數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 沒出門卻確診！感染醫揭敗在三件事情 08:022021/06/15 生活 85歲長者疫苗開打 侯友宜：目前回報接種率近6成 10:502021/06/15 生活 第二波疫苗新北將獲5.7萬劑 侯友宜：按年齡往下施打 15:302021/06/15 生活 小兄妹花光積蓄 捐1萬個防護面罩 04:102021/06/15 地方新聞 賈永婕火速捐贈HFNC 網讚效率比政府高 04:102021/06/15 焦點要聞 蘭城警英獎績優警 縣長林姿妙勉勵同仁辛苦了 14:422021/06/15 寶島 綠營猛攻侯友宜 國民黨發言人：蔡政府眼中權力比人命重要 10:132021/06/15 政治 慶祝警察節桃園平鎮警友辦事處贈飛行夾克 12:482021/06/15 寶島 新北疫苗接種首日人潮踴躍 林口警維安也為民服務 09:392021/06/15 寶島 死亡累計452人 仍有389人在專責ICU病房搶命 連2天確診低於200人 尚不能鬆懈 04:102021/06/15 焦點要聞 黃光芹捐冷氣遭檢舉 侯友宜：給她多一點支持 10:432021/06/15 生活 生活熱門新聞 柯文哲揭確診下降2原因 竟跟端午節有關 - 生活 又有大雨 全台水庫狂吸 就這兩個「不爭氣」 - 生活 桃園增12人確診 足跡包含家樂福中壢店、蔬果賣場 - 生活 梅雨回來了 徘徊5天時間曝光 降雨不亞於前2波 - 生活 陳時中500台救命神器挨轟慢半拍 HFNC廠員工揭內幕 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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