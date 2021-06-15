今天是端節連假後首個上班日，新北市長侯友宜15日表示，今天上午交通流量較上周多出4.3％，最高甚至來到8.1％，提醒民眾，不要因為確診個案下降就放鬆，要持續落實防疫低度活動。

侯友宜說，很多人看了確診數下降，可能因為悶了很久，想出來走動，或找機會看朋友「這絕對不可以」，目前還在三級警戒，大家都沒有放鬆的本錢。