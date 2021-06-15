彰化縣15日新增1例本土確診，其中1名65歲染疫里長，原本已經採檢陰性出院返家，不料僅出院4天又突然陷入昏迷，13日宣告不治。該大家族因為聚餐累計已有11人確診。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣新冠肺炎疫情再添1死，南彰化一名確診里長1日確診送醫治療後，9日返家自主健康管理，13日與女兒通電話時突然昏迷送醫後死亡，13日宣告不治，遺體14日火化，家屬氣憤為何採檢陰性仍急著火化，衛生局對此回應，依中央規定在自主管理期間死亡，仍判定為第五類法定傳染病，因此必須24小時內火化。

據了解，振興里長6月1日確診住進彰濱秀傳醫院治療，6月9日出院返家自主隔離，衛生居發函要求里長自6月9日起至6月23日必須自主健康管理，但13日自主健康管理期間，里長與女兒通電話時，突然身體不適失去音訊，女兒意識到危險打電話叫哥哥返家察看，就發現里長口吐白沫倒在地上。

隨後里長被送往二林基督教醫院救治無效，院方隨即針對里長遺體採檢發現是陰性，但家屬質疑，為什麼陰性死亡證明還是開立第五類，讓父親14日就遭火化，1日確診9日返家，13日就死亡，痛批衛生局的處置就有問題。

議員張國棟表示，該里長與他私交甚好，在隔離期間一共通了3次電話，第4次就是他出院到家與他報平安的時候，但沒想到突然就傳來噩耗，相當不捨，他認為衛生局對病患的情況要有更透測的掌握，不然在家自主隔離僅有一人，發生危險家人根本來不及反應。

衛生局回應，該名確診者在5月下旬發病後送醫治療，依中央規定在發病日10天後CT值大於30的話，就可讓患者回到家中自主健康管理，但不幸在自主管理的第4天因身體不適送醫不治，事後採檢雖然呈陰性，但依中央規定在在自主管理期間死亡，仍判定為第五類法定傳染病，因此必須24小時內火化。