全台疫情進入第三級警戒將近一個月，舉國上下努力宅家救國，希望為防疫盡到本分，可偏偏還是有人不安分，非必要出門與友人群聚，而且不戴口罩、超過室內人數規定。因此，有網友端午連假在家出奇招，將榴槤殼改製成「針山夾腳拖」，讓腳癢想出門的人看了心驚驚，穿上保證舉步維艱，堪稱疫情時代下最狂「防疫神拖」，實品照一出引發網友熱議。

臉書社團「爆廢公社公開版」昨（14）日有網友發文，分享自己的宅家樂趣，指出「疫情不能出門運動做一雙拖鞋、可以幫助腳底按摩、促進血液循環」，隨文還附上榴槤殼變身夾腳拖的實品照，裡頭只見打洞榴槤殼繫上人字繩後，宛如「針山夾腳拖」，叫人光看腳底就發疼。不僅如此，原PO還貼出真人試穿照，感覺一套上痛都痛死了，遑論想站穩或當按摩鞋使用。

有網友分享居家防疫樂趣，拿榴槤殼改成夾腳拖。（圖／臉書_爆廢公社公開版）

有鑑於此，許多網友看了打趣回應「血液循環還是血流如注？」其中還有人撂狠話「有種穿著跳繩啊」，並直言「這個是血腥版的天堂路吧？」另外更有一幫人妻靈機一動，激推這雙夾腳拖能防堵阿公店成為人與人連結的疫情破口，高呼「老公不乖家法伺候」、「穿這雙老公就不會趴趴走了」、「以前是叫老公跪榴槤，現在是直接穿榴槤了嗎？」讓人哭笑不得。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922