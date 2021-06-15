中鋼(2002)考量疫情影響，以及協助穩定物價等因素，決議7月份月盤產品以平盤開出，終結連12個月漲勢；第三季季盤產品隨國際鋼價呈現補漲，此次全產品平均調幅4.1%。

中鋼今日召開7月份及第三季內銷鋼品盤價會議。中鋼公司指出，國內鋼市受新冠疫情影響，抑制市場信心及生產活動。中鋼產品售價現階段與國際行情尚有落差，實有調漲空間，但考量全球碳中和與ESG趨勢，並協助穩定物價，故決議7月份月盤產品以平盤開出，終結連12個月漲勢；第三季季盤產品盱衡與國際行情、流通價格及月盤累積漲幅的差距，宜順勢補漲，合理的拉近國際市場行情，適度引導進口料入境以紓解供需吃緊的窘境，才能協助下游業者有效解決缺料問題。

中鋼7月單月盤部分，熱軋等全產品全數以平盤開出。季盤部分，鋼板(船板/A36/SS400)每噸漲2,000元，鋼板(其他板)漲2500元，棒線漲2,200元，電鍍鋅鋼捲漲2,900元不等，全產品平均調幅4.1%，為連續第四季漲價。

中鋼表示，歐美鋼市持續火熱，美國熱軋價格已突破每公噸1,800美元大關，歐洲上探1,400美元。在亞洲鋼市方面，中國大陸深層介入管控黑色系商品投機行為，導致鐵礦砂、鋼材價格短期波動，惟受惠新基建陸續展開，鋼鐵期、現貨價格已快速回升。中國大陸整體經濟仍處上行趨勢，建築、家電、汽車等需求不斷釋出，鋼市展望持續看好。日本製鐵則宣告，全面大漲國內價格。

中鋼指出，氣候變遷議題蔚為國際發展風潮，歐盟規劃在2023年針對高耗能進口產品如鋼鐵等課徵「碳關稅」，現正實施的ETS碳權交易價格已漲至每公噸56歐元，Tata Steel Europe(塔塔鋼鐵歐洲公司)並於歐洲領先實施碳附加費12歐元，顯見碳中和相關環保成本將成為鋼價不可或缺的一環，中鋼公司亦規畫明年起，外銷訂單將納入環保成本的碳附加費等，整體用鋼產業必須順應全球減碳趨勢，計算產品碳足跡。中鋼公司倡議下游用鋼產業須未雨綢繆，及早因應。

此外，環境、社會和企業治理(ESG)議題已成為全球趨勢，為與國內鋼鐵業共創更大的附加價值，中鋼公司秉持一貫之「順勢、穩健、衡平、合宜」訂價原則，除考量公司營運目標，尚須兼顧整體產業體質提升，經審慎評估疫情及新台幣匯率升值、海運費、包裝材等物料上漲對產業面之衝擊，將自行吸收部分成本，支援資源協助下游升級轉型，攜手用鋼產業共同蓄積投入ESG永續發展的能量。