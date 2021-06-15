苗栗15日確診人數有18人，仍以京元電11人為最。（謝明俊攝）

京元電已執行外籍移工第3波篩檢。（謝明俊攝）

超豐電子有4名員工家人確診。（謝明俊攝）

頭份市及竹南鎮聯合快篩站就是針對竹南4家科技廠員工家屬而開設。（謝明俊攝）

苗栗縣15日確診人數略有回升，共18人確診，包括有11名移工。其中仍以京元電員工為主有11例，10人為外籍移工，另1人則為本國籍員工家庭接觸者，另2例為智邦科技、1例為群創光電，4例為超豐電子相關家庭接觸者，縣府強調，確診的11名移工都已在集中檢疫所隔離，與本地社區並無接觸，請鄉親們安心。

苗栗縣政府表示，15日確診人數共有18人，京元電因持續進行員工篩檢，所以確診數持續出現，共有10名移工及1名本國籍工員工家庭接觸者確診，確診人員範圍相對縮減單純，都已在衛生單位掌控之中。

值得注意的是，15日確診者中，有5名本國籍人員，都是科技業員工家庭接觸者，顯示這波竹南科技廠員工群聚感染餘波蕩漾，已向員工家庭蔓延，因此，頭份市與竹南鎮15日下午開始運作的快篩站，就是針對先前竹南4家染疫的科技廠員工家人而做，希望藉此斬斷所有的傳播鏈。

徐耀昌表示，安排進入中央檢疫所的1400多名移工，將從15日展開PCR篩檢，而苗栗縣全縣雇有50名移工以上的中大型企業共有34家，目前已有17家自行完成企業快篩，希望其它廠商能夠跟進，全力做好防疫。

徐耀昌指出，15日上午開始對全縣85歲以上長者施打AZ疫苗，全縣共有12535名符合資格長者，至上午11時止，共有2099名長者完成施打。先前，縣府針對各村里長是防疫工作第1線人員，爭取納入優先施打名單內，15日上午縣府已接獲中央流行疫情指揮中心來電，同意將村里長納入第2類施打人員名單內。縣府並將繼續爭取將縣議員及各鄉鎮市長納入，讓大家在防疫第1線工作上更無後顧之憂。