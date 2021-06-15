疫情讓車市急凍，然在減碳需求與綠色復甦推波助瀾下，電動車EV)卻在市場走強。國泰投信指出，「國泰全球智能電動車ETF」（00893）15日正式開募，不只是「台灣首檔」電動車ETF，也是「全球唯一」100％聚焦電動車上、中、下游供應鏈的ETF，目前已暫停受理現場臨櫃服務，建議透過全台各大銷售機構（證券商），以Email、傳真、郵寄等「免臨櫃」方式申購。

國泰投信指出，根據國際能源署報告，儘管全球疫情造成經濟衰退，2020年登記的新電動汽車數量卻破紀錄來到300萬輛，比2019年增加41％。即便2019年到2020年，汽車總銷量下降了16％，電動汽車的銷量卻逆勢上升。此外，今年第一季度的電動汽車銷量比2020年同期成長2.5倍。而報告中也分析，若要實現其氣候中和目標，全球電動汽車普及率未來還會更高。

國泰全球智能電動車ETF（00893）基金經理人游凱卉認為，電動車已是全球共識，包括美國、歐洲、中國市場都已刮起電動車旋風，而這檔ETF（00893）是追蹤「ICE FactSet全球智能電動車指數」，指數聚焦在全球智能電動車產業中具高純度的電動車廠及其相關供應鏈。

游凱卉表示，00893具有3大特點：一、精準篩選全球30大成份股，二、上游鋰原料、下游智能電動車龍頭品牌廠，產業鏈一把抓，三、美國、歐洲、大陸，三大市場通吃，尤其大陸目前已是世界第一大電動車市場，故大陸的電動車三劍客包括蔚來、理想、小鵬，也在投資標的之列。

游凱卉進一步指出，從銷量來看，大陸2020年電動車銷量約達120萬輛，居全球之冠，預估至2025年電動車年銷量更將超越500萬輛；就「純」智能電動車廠來看，當前全球最知名的除了電動車霸主美國特斯拉之外，大陸也有知名的電動車三劍客；就股價來看，大陸蔚來汽車在2020年6月11日時股價約5.9美元，沒想到過了一年股價翻7倍，2021年6月11日已超過45美元，且這還是受疫情回檔後的價格。

由此可知，ICE FactSet全球智能電動車指數為何這5年多來報酬率可高達286％，且此漲幅更大幅勝過代表美國科技股的Nasdaq 100指數，關鍵就在於，該指數成分股係囊括全球美、歐、台、中，包括投資大陸ADR等，總計共涵蓋10個國家、30檔成分股，完整掌握全球智能電動車企業及商機，致使指數表現格外出色。