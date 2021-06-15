高端疫苗股價今(15日)大洗三溫暖，從開盤漲停一度被打到跌停，由於跌停打開的時間點剛好就在疫情指揮中心記者會提及兩家國產疫苗公司都有找國外合作試驗的國家之後，網友在PTT股板酸「跌停政府就會有記者會，有政府好安心」，也有網友質疑「高端是國營企業嗎？」、「指揮中心幫高端發重訊？」

目前仍為分盤交易的高端今日開盤以303元的第4根漲停開出後，9點20分漲停打開，股價由紅翻黑，下跌17.5元至258元，到了9點40分，股價更被殺到跌停，大跌27.5元，來到248元，10點20分股價跌停打開，下跌24元至251.5元，11點過後，股價由黑翻紅，終場收在283元，上漲7.5元，漲幅2.72%。

對於高端股價大洗三溫暖，網友也在PTT股板熱議，除了感嘆「這支不是我這種韭菜可以玩得起的==」、「第一盤主力就跑了吧，現在就老韭等新韭來扛」，也有看著股價從漲停殺到跌停的網友留言「押這支也超刺激，反正都亮燈，看猜那一邊」、「普通股民看戲就好 不要玩」，甚至有膽大的網友表示「拉回就是買點」。

由於有媒體報導，有東南亞國家陸續向我國產疫苗洽談合作，其中，菲律賓局更來函表示只要國產疫苗通過我國EUA審查，到時可直接在菲律賓施打，而疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今也在全國防疫會議後的例行記者會表示，國產疫苗兩家公司都有找國外合作試驗的國家，除了菲律賓，是否還有其他國家有申請比照台灣EUA方式，會請食藥署去了解。

因高端股價從跌停打開，到翻紅的這段時間，剛好就在指揮中心記者會舉行之後，網友紛紛留言酸指揮中心，「原來CDC是投顧啊」、「真的是法說會」、「股市指揮中心？？」、「指揮中心幫忙開重訊嗎」、「高端是國營企業嗎？怎麼政府幫他回答？」、「跌停政府就會有記者會，有政府好安心」，也有網友說「一跌停就開記者會 似乎觀感不佳 難怪別人會聯想」。

針對各項傳聞，高端也發布重大訊息說明指出，「本公司於日前分別與越南國家衛生暨流行病學研究所(NIHE)及巴拉圭亞松森大學醫學院簽署合作備忘錄，擬於該些地區合作執行高端新冠疫苗臨床試驗；另與東南亞各國洽談研發及業務合作亦為本公司既定策略方向，實際研發時程及相關業務資訊，將依相關規定公告揭露。」