電商年中購物檔期618即將到來，電商品牌優惠讓你一把抓！快來看看你想要的商品有沒有成為熱銷商品，趁此檔期趕緊入手。

【蝦皮購物】

今年蝦皮購物「618超狂年中慶」邀請動力火車擔任活動大使，更於6/1釋出洗腦廣告，引起網友熱烈迴響，紛紛表示「好聽又洗腦」。為了讓大家居家防疫期間也能聽到動力火車高亢的嗓音，蝦皮購物也在6/17晚上7點的「618超狂年中慶」跨夜直播中，邀請到動力火車線上壓軸開唱！粉絲們不需要出門就可以聽到偶像的歌。此歪更打造「動力火車版」的蝦皮遊戲並祭出超狂優惠，消費者只要打開「超狂紅包雨」遊戲寶箱，就有機會看到動力火車送你免運回饋，或幸運獲得iPhone 12等豪禮；而新遊戲「養蝦達人」更是簡單又好玩。

不僅如此，「618超狂年中慶」優惠灑不停，6/15起每天的0點、12點、18點蝦皮購物都會推出最低1折的超優惠強品，6/18當日還會加碼大方發放商城85折券、88折券、免運券，最高讓消費者直接折抵5,000元，就是要用滿滿的誠意讓消費者買得盡興！

【樂天市場公布七大廚房家電排行榜】

全台灣疫情三級警戒已將近一個月，居家期間自煮三餐成為許多人的日常，變換不同的菜色甚至演變成居家樂趣，複合式、DIY廚房小家電即成為下廚的好幫手！根據樂天市場數據分析顯示，兼具煮、烤、燉、煎等多功能的廚房家電最受消費者喜愛，平均售價在2,000元至5,000元銷售量最高，占小型廚房家電的四成。樂天市場特別公布七大廚房家電排行榜，第一至第七名依序是BRUNO 多功能電烤盤、TOFFY 萬用調理鍋、Hamilton Beach 健康無油爆米花機、KINYO耐嘉2in1三明治點心機、Oster BALL經典隨鮮瓶果汁機、 BRUNO上掀式蒸汽燒烤箱、Sugiyama關東煮機。

適逢618年中購物節的到來，樂天市場即日起至6月21日上午9點59分，舉辦「樂天年中慶全面3折起」活動，女裝精品3折起、3C家電6折起，每天還能再領6張優惠券，享受現折優惠；除此之外，再推出「會員同樂會點數10%回饋」活動，於6月30日前，在指定店家消費滿2,000元，即可賺點數10%回饋！

TOFFY 萬用調理鍋。（樂天市場提供／黃慧雯台北傳真）

【Yahoo奇摩】

電商618火熱開打！防疫居家自煮、育兒與健身需求增。。Yahoo奇摩也公布「618暖慶熱銷榜」，防疫口罩奪冠，燉鍋與氣炸鍋成隱形熱銷黑馬。為提供不一樣的購物體驗，更打造線上「AR購物概念店」讓消費者防疫宅在家也能擁有多元的網購體驗！

Yahoo奇摩購物中心公布「618暖慶Top5熱銷榜」，防疫需求牽動民生消費，「口罩」狂賣破46萬片奪冠，其次是「零食」，Top3至Top5分別為「保健品」、「飲料」、「沐浴乳」。此外，居家自煮連帶鍋具汰換率增，推升「燉鍋」業績增2倍、「氣炸鍋」銷量翻倍漲，成隱形熱銷黑馬。防疫三級警戒延長，育兒、居家娛樂、室內健身等需求「疫」軍突起，帶動Yahoo奇摩超級商城「球池」業績飆增10倍[6]與「無線跳繩」業績漲5倍，Yahoo奇摩拍賣「溜滑梯」業績增5倍、Yahoo奇摩購物中心「彈跳床」業績漲4倍，成育兒與居家健身必備夯品！

Yahoo奇摩電商618暖慶活動6/15提前開跑！Yahoo奇摩購物中心推出《Home Run 618》活動，全站狂殺3折起、推天天集氣解鎖搶好康再抽PS5，滿額加碼送3,000刷卡金，單日滿額再送10%購物金！此外，更攜手Dyson、Roots、ASUS、Samsung等輪番推出品牌日！Yahoo奇摩超級商城推出《Home Run 618全民瘋搶》活動，祭出買1送1、618元均一價專區！Yahoo奇摩拍賣則推出《Home Run 618全民搶好康》活動，防疫面罩只要1元，CHANEL斜背包(市價18萬)、丹麥柚木壁櫃(市價11萬)1元起標，流行女裝/3C/居家用品等下殺49折起，天天再享萊爾富超取運費45元優惠。