台中市15日新增2名本土確診案例，分別為案9555大雅區房仲的父親（案13261例）及在台北擔任看護新南返的新社60歲女性，6月4日曾接種AZ疫苗，7日搭火車返家出現症狀13日就醫確診；另，台中市也在14日新增一例死亡個案，為東區家庭群聚案的71歲爺爺。

台中市累計本土確診176例，仍有7重症，累計4人死亡。（台中市衛生局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市公布新增確診者足跡。（台中市衛生局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市衛生局長曾梓展指出，中市新增二例，一例為大雅區61歲男性，是日前確診大雅區35歲房仲的父親，6月2日因案子確診而被匡列為同住接觸者居家隔離及採檢，當時採檢PCR呈陰性；但個案6月11日開始出現症狀，6月13日通報衛生局，由衛生局安排至醫院採檢住院，檢驗陽性確診；由於該案同住家人於案9555確診時已匡列居家隔離及採檢，無新增接觸者。

另一位確診者是在台北市仁愛醫院60歲看護，她5月30日之後沒有接案，5月31日至6月6日住在台北友人家，6月4日於台北市的醫院接種AZ疫苗，接種疫苗後開始出現發燒、虛弱等症狀，但沒有外出；該案6月7日早上搭乘上午十點117車次自強號從台北車站到豐原車站，下車後曾至全家便利商店豐原台鐵店購物，再從前站搭計程車回家。

該女6月7日起持續出現症狀，因為身體不舒服都在家休息沒有外出，6月13日案夫開車載個案至醫院就醫，醫師診斷為肺炎且快篩陽性，已轉至專責醫院收治住院，PCR報告陽性確診，CT值20；衛生局已匡列同住家人1人及台北友人1人共計2人居家隔離並採檢，另，計程車司機也已採檢並列自主健康監測。

另外，台中市14日也新增一名確診死亡病例，為東區家庭族群聚案中71歲的老爺爺，因重症不治，這也是台中市本土疫情中累計第4例死亡個案。