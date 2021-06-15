媒體報導，菲律賓衛生部食品藥物管理局已來函說明，有意直接採認我國的緊急使用授權（EUA）標準，讓國產疫苗可在當地免做三期臨床直接施打，對此，菲律賓官方今天否認。國民黨文傳會副主委鄭照新說，繼泰國否認阻擋AZ疫苗輸台後，又見官員放話被國際打臉，真的是丟點丟到國外，難道現在是在收集東南亞打臉印章嗎？

疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天表示，國產疫苗兩家公司都有找國外合作試驗的國家，除了菲律賓，是否還有其他國家有申請比照台灣EUA的方式，會請食藥署去了解。

對於菲律賓是否來函，國民黨文傳會副主委鄭照新隨即在臉書貼出菲律賓ABS-CBN報導，提到菲律賓總統發言人哈里‧羅克說「我否認這一點」的新聞，鄭懷疑，背後有心人士刻意洩漏消息，用放話來進行股價操作，大家關心的是疫苗進度，但有人卻關心股價漲跌，金管會若再置之不理，就是瀆職。

鄭照新嘲諷，蔡政府官員放話連續2天被國際打臉，難道現在在收集東南亞打臉印章嗎？國際友人對不起，一直讓你們可能會被罰300萬元。

國民黨前青年團總團長呂謦煒痛批，繼中華民國總統蔡英文指泰國產的AZ疫苗優先供國內需求，被泰國總理府副發言人打臉後，台灣今天再度被菲律賓打臉，再度丟臉丟到國外去！他酸，「要護航國產疫苗，或者是護航國產疫苗的股價，也不要以中華民國的國際形象為代價吧！」