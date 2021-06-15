北市士林區傅姓逆子，不滿傅母叨唸生活作息不規律，今年3月、4月間，連續2次痛毆母親，導致母親眼球破裂，只能看見些許光亮，案發後士林地院核發緊急保護令，檢警偵辦後，在傅住家處木棍上驗出傅母的血跡，依傷害直系血親尊親屬重傷罪起訴。

32歲傅姓男子，今年3月8日晚間9點多，在士林區福國路住處，不滿母親碎碎唸他生活作息，徒手毆打母親頭、臉，母親遭毆傷後，獨自走出家門，在巷口等計程車，打算到附近醫院包紮傷口，傅竟不罷手，追出門用手勒住母親脖子，強押回家看管。

隔了1個多月，4月18日凌晨，傅再次因半夜借用手機與母親口角，竟持木棍，朝母親頭部、身體等多處狂毆，導致眼球破裂，頭皮12公分、顏面12公分撕裂傷，以及身體多處挫傷，早上10點多，房東發現傅母在屋內沒有出門，察覺異狀，趕緊報案將傅母送醫。

警方獲報後到場，介入處理並由法院發出緊急保護令，查扣行凶的木棍，經DNA比對確定沾有傅母的血跡，檢察官認為，2次暴力行為分別觸犯妨害自由、傷害直系血親尊親屬罪，依法提起公訴。