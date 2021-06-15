新冠肺炎疫情未升溫，衝擊經濟與民生，為減輕傳統市場攤商負擔，台中市經發局自今年1月起，啟動公有市場攤商紓困計畫，提出使用費折扣措施，現階段推出6至9月「公有市場使用費5折」及「道路型夜市使用費全免」，屬六都中紓困期間最長、適用對象最廣的方案，市府透過滾動式調整紓困措施，與攤商共同度過疫情難關。

經發局表示，經發局今年持續檢討使用費折扣措施，原推出1至6月使用費9折優惠，後因中央5月19日宣布全國疫情警戒三級，市府以最快速度推出「紓困十方」，其中42處公有市場及11處攤販集中區，共5800位攤商(販)，無須申請，立即適用6月至9月使用費5折優惠，更加碼紓困道路型夜市，使用規費全額減免，以最務實的方式，減緩攤商的經濟壓力。

「全民防疫，人人有責」，經發局指出，民眾到市場一次買好買滿、勿逗留、買好就走，降低群聚風險，出門後務必全程佩戴口罩、入室配合體溫量測、手部消毒、人流管制及實聯制等各項防疫措施，請民眾共體時艱，惟有防疫不鬆懈，主動積極配合，才能安心守護你我及家人的健康，共同防堵疫情。