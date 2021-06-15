案13303足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

案13303足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

案13303足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

案13303足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

案13304足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

案13195家族關係圖。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮今新增2人確診，由秀林鄉崇德村姻親家族群聚延伸，分別為案13195的小姑及孫女，其中孫女年紀僅1歲多，由於該家族群聚致目前已有5人染疫，且感染源仍待釐清，縣府不敢大意，除在村內設置快篩站，只要發現室內5人、室外10人以上的聚會，將立即裁罰，最高可裁處30萬元罰鍰。

衛生局長朱家祥指出，案13303是案13195的小姑，30多歲女性，本身有工作，Ct值16.3，為就近照顧和母親同住，她自述12日出現喉嚨痛、咳嗽等症狀，因嫂嫂13日確診，擔心染疫，14日前往崇德快篩站篩檢陽性，送往國軍花蓮總醫院PCR採檢確診。

回推發病日前3天的足跡可見，案13303會去家中附近的早餐店、村里辦公室、郵局、超商等，由於她是虔誠的教徒，13日曾拜訪獨居的教友，朱家祥說，個案皆有如實的執行實聯制，不過卻發現他足跡涵蓋多處，活動範圍管廣泛，目前已匡列其3名同住家人、4名同事、5名教友及2名照服員。

案13304是則是案13195的孫女，目前1歲多，Ct值25.1，朱家祥指出，個案皮膚有濕疹症狀，5月中旬與6月初曾至花蓮市區的皮膚科診所看診，沒有改善，10日又到小兒科求診，平時白天都會到外婆案13195家或祖父母家，晚上才返回自家，13日曾與外婆前往崇德快篩站篩檢，14日凌晨因外婆確診被匡列，白天再到醫院PCR採檢確診。

由於目前案13195家族的感染源仍待釐清，衛生局目前不排除個案曾接觸無症狀的感染者，朱家祥說，觀音工班工頭案12670的Ct為20.2，傳染力極高，加上其工人與案13195住在附近，雖然互相不認識，不過可能會有間接接觸，另外，案13195的準女婿案13197上周曾往返宜蘭，期間也不排除接觸到無症狀者，因此傳染路徑仍在追蹤。

昨天在玉里火車站前快篩站篩檢114人中，有1人呈陽性，所幸PCR篩檢呈陰性，不過花蓮迄今已57例確診案例，多為家族群聚而染疫，朱家祥呼籲，家庭傳播是感染途徑的重要因子，這段期間一定要盡量減少互動，就算住附近還是請使用電話或視訊方式問候彼此，同時夜提醒民眾把周遭的人認為是無症狀感染者，這樣才能做好最嚴密的防疫工作。

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