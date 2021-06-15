距離東京奧運開幕只剩一個多月，然而羽球界昨晚失去了一位前奧運金牌名將，2008年北京奧運羽球男雙金牌、印尼選手基多（Markis Kido）14日在打球過程中心臟病發猝逝，享年36歲。

印尼媒體及世界羽聯官網都報導了這個不幸的消息，表示基多在打球過程中突然倒下，雖然緊急求救，但還是回天乏術。

基多的過世令國際羽壇相當不捨，曾與他一同打下奧運金牌的前搭擋塞提阿萬（Hendra Setiawan）難過說：「為我最棒的搭擋致上最深的哀悼，他是最傑出、最有天賦的球員之一，很謝謝不論輸贏都是很棒的隊友，謝謝你和我一起奮戰14年，從無到有締造許多佳績，謝謝你老友，再見。」

2016里約奧運羽球混雙金牌、女將娜希爾（ Liliyana Natsir）回憶青少年時期就和基多合作、認識，「我第一次參加國際賽是亞洲青少年錦標賽，當時就和基多搭配混雙了，我們也獲勝。希望他的家人要堅強下去。」

從2003年起，基多是國際羽球男雙長達10年的佼佼者，2005年和2009年亞錦賽、2007年世錦賽、2008北京奧運及2010廣州亞運都拿過男雙金牌，印尼羽協感謝基多在羽球運動的貢獻、獻上哀悼，表示：「印尼羽球大家族對失去基多心痛不已，這是印尼及國際羽壇很大的損失。基多是羽球界的英雄，讓印尼國旗在世界舞台驕傲飄揚。」