瑞豐夜市與六合夜市，並稱高雄2大觀光夜市，其中之一的瑞豐夜市，因應新冠疫情升級，5月17日開始自主停業，6月15日晚上「重新營業」，此一事件受到關注的原因之一是，瑞豐夜市的高集客率，也帶動週遭中古屋房價，從2019年的每坪17.2萬元上漲到19.3萬元，3年漲幅約12％。

台灣房屋集團趨勢中心副理李家妮15日表示，受到疫情影響，高雄知名瑞豐夜市，從5月17日宣布自主停業，休市近一個月後，將於6月15日恢復營業，瑞豐夜市是高雄最大的夜市之一，匯集了各類小吃美食、服飾及遊戲攤販，周邊還有各類精品店面林立，成為北高雄最熱鬧的黃金商圈，然而瑞豐夜市不僅是熱門觀光景點，周邊房市同樣擁有高人氣。

李家妮指出，根據台灣房屋統計，瑞豐夜市周邊近年中古住宅行情發現，周邊住宅近3年來，幾乎每年都有5％以上的上漲幅度，從2019年每坪成交均價17.2萬元，2020年上漲到18.1萬元，2021年每坪單價再攀升至19.3萬元，3年漲幅達12.21％。

台灣房屋巨蛋博愛加盟店店東陳揚智分析，瑞豐夜市周邊大樓、華廈住宅聚落密集，人口密度相當高，一旁就是漢神巨蛋，並擁有捷運巨蛋站繞行，是北高雄商業群聚性相當高的精華商圈。

陳揚智指出，區域生活交通機能便利性，本來就相當良好，再加上夜市機能，更加滿足了周邊住戶的生活採買需求，以周邊20年到30年以上中古大樓房價，1字頭就能入住精華商圈，因此，成為許多首購、換屋客群的購屋熱區，且學區擁有龍華國小、明華國中等明星學校加持下，更受家庭客群青睞，讓此區房市交易價量表現亮眼。

李家妮表示，現在不少觀光夜市透過環境優化管理，讓夜市從嫌惡設施，變成了住居機能優勢，民眾對夜市宅的接受度也越來越高，加上近年房市回溫，高雄平均房價也都上漲，這類商業機能性強，交通便利性高的夜市商圈住宅，漲幅表現也更加明顯。