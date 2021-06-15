因受船期影響，出貨量減少，成衣大廠聚陽(1477)15日公布自結5月稅前獲利1.29億元，比4月衰退48.6%；聚陽指出，5月獲利雖比4月衰退，不過仍比去年同期成長17.7%，5月出貨會遞延到6月發生。下半年更將進入傳統旺季，今年營運展望是「歷年來最樂觀的一年」的目標不變。

平均單價提升，高值產品出貨增加，聚陽累計今年1-5月份稅前淨利為12.07億元，較去年同期成長54.09%，每股稅前獲利為5.24元。

高毛利的運動休閒服飾產品比例增加，加上反映原物料價格上漲，訂單平均單價(ASP)提升，以及擇優出貨策略奏效，聚陽今年首季雙率提升；聚陽指出，手中訂單已到年底，逐漸進入高價秋冬服飾出貨高峰，第三季將進入傳統旺季，挑戰歷史新高的機會頗高，下半年的營運一定會比上半年好。

聚陽近幾年積極進行優化產品組合，在產 能滿載下，今年高單價、高毛利的運動機能休閒服飾營收占比將增加至40％。

法人因此預估，聚陽下半年的營業毛利率、淨利率，還會比上半年有提升的空間，今年獲利將挑戰歷史新高。