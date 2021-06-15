勞工紓困貸款，信保基金也大塞車。據了解，除了今日上午國銀網路系統一度因為線上申請人次爆衝而導致癱瘓之外，信保基金這邊與國銀的連線問題也波折重重，據業界人士指出，信保基金由於同時受理多家銀行的進件查詢，因此許多銀行已發生信保基金的線路「上不去」問題，導致受理申請之後，後續的查詢，乃至於更之後的送保等程序全部被卡。

國銀主管指出，在受理勞工紓困貸款申請上，國銀有二大項目，在受理申請之後必須隨即向信保基金進行線上查詢，其一、申請者是否年所得確定在50萬元以下；其二、去年舊貸案是否有發生該還本息逾期未繳的情況。當國銀查完這些資料之後，才能進一步進行和客戶的線上對保作業，接下來才能再往信保基金完成最後一關的送保程序。

當所有的國銀都在同一時間大舉向信保基金進行查核的情況之下，信保基金和銀行之間的線路「要不被卡住也難！」

銀行對此無奈指出，即使銀行線上「最前線」加快受理申請的腳步，但後端和信保基金連線的作業被卡住，一樣會拖延客戶的申辦進度，而且每家銀行和信保基金連線恢復暢通的時間並不一定，這也使得到底搶先向銀行作線上申請的客戶，是否能「贏在起跑點」，或是卡在信保基金與銀行的連線不通，反而會落後？現在真是未定之天。

銀行主管指出，其實先前在和信保基金召開會議時，就曾有銀行反應過相關的問題，詢問信保基金是否可採取「預約制」，較不會發生嚴重的塞車問題，但之後未獲信保基金同意，亦不了了之，現在只能看信保基金如何解決和國銀之間的連線塞車問題。