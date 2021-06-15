新冠肺炎疫苗在美國大規模施打，美國感染新冠病毒和死亡人數繼續下降，經濟逐步重啟，民眾對社交活動在未來數月重返常態更具信心，也帶動美國零售銷售4月年增率大幅上揚，景順投信15日表示，隨著防疫逐步解封，多數人可望恢復以往的消費能力，建議投資人可透過消費相關基金，掌握經濟重啟下報復性消費帶來的投資機會。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）的數據，美國已有60％的成年人至少接種一劑新冠肺炎疫苗，總統拜登正嘗試加速推廣速度，預計7月4日美國國慶日前，達成70％成年人至少打完一劑的目標，讓美國恢復某種程度的正常狀態。

還不到7月，美國民眾的報復性消費已經爆發，5月底的陣亡將士紀念日每日平均搭機人潮達200萬人次，是去年3、4月期間的20倍，另外包括好市多(Costco)、沃爾瑪(Walmart)等零售商宣布，允許疫苗接種民眾無罩購物，而加州迪士尼樂園也重啟營運，此外拉斯維加斯的博弈業者更是放寬口罩規範。消費支出隨著疫苗施打數增加開始回升，除了零售與餐飲服務4月年增率已逾五成外，美國零售聯合會(NRF)在6月9日更將2021年美國零售銷售增長預期上調至10.5-13.5％，表示是「自1984年以來美國最快的成長」。

景順環球消費趨勢基金經理Ido Cohen表示，隨著疫苗問世與大規模施打，許多以「體驗」為主軸的公司開始浮現投資價值，除了傳統的渡假村、影城、主題公園以外，平價兒童/青少年服飾也是一個有趣的投資主題，一旦經濟大規模重啟，許多父母對小朋友將會有購置新衣的強烈需求。

統計至2021年4月底，景順環球消費趨勢基金投資地區有近七成在美國，投資組合中三分之一為疫情解封的消費體驗相關受惠股，例如旅遊、賭場、住宿、餐廳與服飾相關的公司，因為隨著經濟的重新開放，人們將恢復「正常」的生活方式，許多以「體驗」為主軸的公司開始浮現投資價值，另外投資組合中三分之二則以數位化生活方式主題為主軸，像是電商，線上遊戲、串流影音、社交媒體等等透過網路進行的消費模式，截至2021年5月底，基金績效在過去短中長期皆排名同型基金第一，表現優異。

展望後市，Ido Cohen指出，疫苗將很快完成大規模接種，使消費者及政府解除對消費行為的封鎖，釋放被壓抑的個人消費需求，展望2021年及2022年過後，預期經濟將恢復至過去十年的成長水準，在這樣的環境中，通過破壞性創新實現成長的公司可能領先那些依賴GDP增長的公司，基金仍將均衡投資於消費者體驗公司及可在2021年及未來幾年有利於投資人的長線投資主題。