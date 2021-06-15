因應近期嚴重特殊傳染性肺炎疫情持續嚴峻，為降低群聚染疫風險，財政部表示，除提供網路申辦及郵寄方式申請外，近日新增納稅義務人或其代理人於機關上班時間內得以「電話方式」申請延期或分期繳納稅捐。

財政部指出，民眾受疫情影響，無法於規定繳納期間內一次繳清稅款，依稅捐稽徵法第26條規定，應在規定繳納期間內向稅捐稽徵機關申請延期或分期繳納。財政部已提供便利的申請方式，包括網路申辦、郵寄及臨櫃辦理等3種方式。另納稅義務人如利用網路申報綜合所得稅，亦可於選擇繳稅方式步驟之同時線上申請，系統可自動帶入申請人基本資料，操作相當便利。

但考量到部分老人家不了解線上系統操作或沒有相關設備，往往會到稅捐稽徵機關臨櫃申請延期或分期繳稅，為避免該類民眾造成群聚染疫風險，我國特別增訂納稅義務人或其代理人可「電話」向主管稅捐稽徵機關提出申請，受理機關經核對確認申請人身分後將做成紀錄，以維護民眾權益及安全防疫。

財政部進一步提醒，為符合行政程序法及申請延期或分期繳納稅捐辦法規定，電話申請延期或分期後，民眾還是要在全國疫情警戒降至第二級以下之次日起10日內，補送申請書及相關證明文件供稅捐稽徵機關核辦。