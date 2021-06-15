本土疫情持續升溫，台北市市長柯文哲與新北市市長侯友宜多次砲打中央，聲勢也水漲船高。港媒評論指出，柯痛批中央疫苗分配為「政治內線交易」、侯要求總統蔡英文「約束底下的人」，這兩句話都對蔡政府形成強大壓力；綠營往後對抗柯、侯二人的聲浪與手段將愈來愈猛烈，甚至恐激起尖銳對立。

柯文哲13日表示，日本捐贈台灣的100多萬劑疫苗，高雄市已提前造冊與施打，可見中央已提前告知消息，這種縣市疫苗分配資訊不對等的狀況，等同「政治內線交易」。侯友宜同日也證實，的確曾勸蔡英文「約束底下的人」，因自己最討厭政治口水，此時國難當頭應齊心抗疫。

香港媒體《中評社》今日（15）評論指出，台北市某診所偷打疫苗事件，讓柯文哲成綠營群起圍剿對象，不料蔡政府端午節連假為管制民眾返鄉，竟祭出「高速公路閘道管制」政策，導致民怨沸騰，民眾也再度將矛頭指向蔡政府。對此，柯文哲與侯友宜也同聲向蔡政府抱怨並喊話，對綠營形成不小壓力。

評論進一步分析，蔡政府日前釋出TIFA會談重啟消息，稱美國貿易代表戴琪10日將與行政院政務委員兼經貿談判代表鄧振中舉行視訊會議，然此消息卻未如預期引發討論，民眾仍聚焦疫苗與疫情相關新聞，台美關係無法扭轉人民的不滿，讓民進黨政治盤算落空。面對柯文哲、侯友宜在這波疫情下不斷看漲的聲勢，民進黨對這兩人的攻擊與對立只會愈來愈高，甚至手段也會愈來愈猛烈。