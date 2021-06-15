【旅遊經 洪書瑱報導】

全台居家防疫已屆滿一個月了，日復一日的日子，有時讓人開始懷疑人生，不妨在這個時機，培養自己興趣、精進個人的專長，偶爾來場藝文活動，陶冶性情，似乎也是不錯的選擇，現在有機會，讓民眾宅在家防疫也可以透過線上藝文服務，欣賞表演、聽演講、看展覽紓壓心情，共度抗疫時光。屏東縣政府彙整表演藝術、視覺藝術、勝利星村及縣立圖書館總館等資源，推出「藝情不思疫」線上專頁，於6月15日起週週推出線上藝文展演服務！

屏東演藝廳推出＜屏東i show第二季＞，內容包括近年最受歡迎的自製節目精華剪輯、入選今年屏東傑出演藝團隊的經典作品、舞台下的日常，以及樂學院線上講堂，提供多元防疫片單讓民眾欣賞。

針對閱讀服務，繼日前推出〈親子e書庫〉，接下來陸續有線上說書及結合獨立書屋推出的線上動態文學展，還有限量300個〈閱讀驚喜箱〉，15日起至6月30日，讀者只要線上(屏東縣立圖書館總館 家庭閱讀驚喜箱)申請借書，即可享有總圖精選近2年內適合的圖書，免費配送到府，讓閱讀成為防疫期間的心靈大補帖。

線上美術館則有屏東美術館、屏東演武場及屏東戲曲故事館的線上導覽，帶領觀眾進入野台戲手繪佈景匠師陳冠良等，將不同領域藝術家們的創作世界，提供民眾居家之餘，透過藝術欣賞為生活增添知性質感。

因應防疫考量，勝利星村各店家大多暫停營業，文化處藉由職人們的奮力打造品牌故事，運用影片述說勝利星村今與昔的風華，帶著觀眾漫遊園區。

屏東縣政府表示，雖然許多演出取消，為鼓勵屏東優秀且有創意的表演工作者持續創作，提出徵件獎勵，包括編創、教學、創意展演或歷年作品，均可投件，通過審核者最高可獲得10 萬元獎勵金，獲選影片將透過線上平台分享。

全國疫情三級警戒，民眾及孩童居家防疫之餘，也能善用豐富的線上資源，在家學習，線上藝文服務同步在屏東藝遊youtube、文化處官網及臉書播出，相關影片資訊可至屏東縣政府文化處官網及臉書查詢，提醒民眾目前只限電腦版，暫不支援手機！

圖片：屏東縣政府提供