台中市府15日舉行線上市政會議，市長盧秀燕表示，疫情期間市府持續照顧學生及長輩，除針對全市高中職以下2萬7000名貧困學生，每日發放50元午餐現金補助及暑期安心餐券，為3173名獨居長輩及身障者提供送餐服務，研考會建置「台中市線上紓困資訊專區」平台，整合中央及地方紓困資訊。

中央日前宣布全國三級警戒延至6月28日，全國各級學校配合停止到校上課至暑假。盧秀燕說，停課不停學，除全市採線上教學，她身為女性市長，特重視孩子餐飲需求，針對全市高中職以下2萬7000名經濟較為艱困、需要照顧的學生，市府主動每日發放50元午餐現金補助及暑期安心午餐券，讓家長學生放心。

針對獨居老人和身障者照顧，市府持續針對3173名獨老及身障者提供送餐服務，透過社會、衛生、民政局系統及愛心團體協助送餐，她感謝所有服務同仁在全國疫情嚴峻時期，每日為無法自己張羅餐食的長輩送餐。

盧秀燕說，新冠肺炎疫情嚴峻，衝擊民生及產業經濟，地方中央皆提出許多適用於各行各業的紓困辦法，但因項目繁多且散布在各部會與局處，為此研考會建置獨創全國的「台中市線上紓困資訊專區」整合平台，申請辦法、表單都可在平台中查詢外，民眾也可直接申辦。

「警察保護市民，市府也保護警察！」盧秀燕表示，今日適逢警察節，這陣子因為防疫工作和例行性業務，警察十分繁忙，除平常治安與交通執勤外，近日更抽撥人力協助疫苗注射工作，十分辛苦，市府先前獲中央分配疫苗，優先提供警察、消防、救護等一線防疫人員施打，讓他們可以安心執行勤務。

端午3天連假結束，她感謝市民全力配合防疫讓台中疫情平穩，感謝返鄉民眾遵守防疫規定，防疫沒有鬆懈本錢！」，呼籲市民繼續努力防疫，才能早日雨過天晴、早日解封。