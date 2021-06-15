日本贈台AZ疫苗15日開始施打，台北市開放85歲以上、65歲以上原住民長者接種疫苗，副市長蔡炳坤指出，上午有1位長者在施打等候時感到不舒服，送醫後又返回完成接種，另有1名長者打完疫苗出現心律不整，送醫後沒有大礙已返家。

北市長者今開始接種疫苗，蔡炳坤表示，有預約的長者幾乎都有到場報到施打，中午前大約已完成1萬人接種。

蔡炳坤指出，早上有2位長輩出現情況，1位長者在等候時覺得不舒服，送到醫院診斷穩定下來，又再回接種站完成施打，另1位是打完疫苗在停留觀察區，發現心跳有一點快，經護理師通報送醫，醫師診斷出是心律不整，狀況穩定後已通知家人後帶回。

此外，蔡炳坤說，不在籍的長者目前區公所已連繫982位85歲以上長者、有15位原住民長者，共997位都通知在17日下午施打，未設籍北市的長者若有意願施打疫苗，現在仍可打電話向區公所或里辦公室登記。