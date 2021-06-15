女演員潘奕如在2018年曾以《清風無痕》入圍第53屆金鐘獎最佳女配角，不過近期因新冠肺炎疫情肆虐，導致工作停擺，潘奕如去年申請紓困金通過，並在今年收到政府發放的3萬元，讓她相當感激，但潘奕如卻有網友留言狠批「怎麼有臉領錢」，對此，潘奕如寫下長文，分享藝人私下的工作狀況，而她也大方曝光自己的真實收入。

43歲潘奕如因領紓困金遭網友留言攻擊「怎麼有臉領錢」、「妳知道有多少底層的勞工領不到嗎？」、「要是妳爸，媽一定丟臉死了」，對此，潘奕如昨（14日）則在臉書表示：「從去年疫情開始，很多工作都取消，這半年來我賺的錢還不到一個社會新鮮人的基本薪資」，她本來要研究如何申請紓困，結果潘奕如符合直接入帳的資格。

潘奕如領到紓困金的當下，內心感恩又開心，至於網友質疑，潘奕如也正面回應並指出，所有藝人都要面對「不穩定」，而演員的下一步戲有時候一等就是半年、一年「而絕大部分演員的片酬，完全不是會在媒體上看到的那些數字；小劇場更是常常排練好幾個月才演出幾場，費用還不一定夠支撐生活」，更別說是不收費的公益演出。

潘奕如在2018年曾以《清風無痕》入圍第53屆金鐘獎最佳女配角。（圖／本報系資料照片）

潘奕如強調，她是分享、不是要抱怨，希望讓外界看到這個行業不同的面貌，而當藝人嘗試另一個領域或是打零工時，又常會被貼上「淪落」的標籤，不過潘奕如則認為：「只要帶著真誠用心的態度去工作，每一個行業都很尊貴」，而近期疫情肆虐，有人因此面臨經濟困境，潘奕如也感性說：「大家真的都辛苦了」。

潘奕如長文釣出隋棠留言：「妳一直都是最溫暖、關懷的奕如，其他的只是因不了解而產生的的誤解」，許多網友也都留言鼓勵潘奕如，希望她能早日回歸劇組，做她熱愛的表演工作。