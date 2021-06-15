桃園市15日起擴大疫苗接種，第一天限定88歲以上長者，上午各地疫苗接種站大排長龍，其中，中壢區自強國中發生91歲劉姓老翁，因施打疫苗後身體不適導致休克，被緊急送往部立桃園醫院，桃園市衛生局指出，此案老翁在急救後已經恢復意識，目前留院觀察中，並沒有生命危險，若生命徵象穩定後，預計15日晚間就可以出院。