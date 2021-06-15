桃園自強國中91歲老翁接種疫苗休克 送醫恢復意識 16:172021/06/15 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市長者接種疫苗，自強國中有91歲老翁接種後發生不適休克送醫（圖非當事人）。呂筱蟬攝。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市15日起擴大疫苗接種，第一天限定88歲以上長者，上午各地疫苗接種站大排長龍，其中，中壢區自強國中發生91歲劉姓老翁，因施打疫苗後身體不適導致休克，被緊急送往部立桃園醫院，桃園市衛生局指出，此案老翁在急救後已經恢復意識，目前留院觀察中，並沒有生命危險，若生命徵象穩定後，預計15日晚間就可以出院。 全國第一 竹市80歲長者接種疫苗 高雄採宇美町式高效施打 87歲長者踴躍接種 #新冠肺炎 #台灣 #桃園 #老翁 #休克 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 家庭防疫補貼已入帳 台南市近2萬名未滿2歲嬰幼兒受惠 12:472021/06/15 生活 北巿85歲長者疫苗開打 成大型群聚現場 10:182021/06/15 生活 85歲長者疫苗開打 侯友宜：目前回報接種率近6成 10:502021/06/15 生活 85歲以上長者優先施打疫苗 雲林縣輪椅族老人踴躍接種 12:272021/06/15 生活 桃園88歲以上老人開放接種疫苗 現場備有救護車 13:082021/06/15 生活 新北疫苗接種首日人潮踴躍 林口警維安也為民服務 09:392021/06/15 寶島 桃園91者歲長者接種疫苗前突倒下 送醫不治急採檢 14:502021/06/15 社會 國中女缺錢同學媽當老鴇仲介下海 酬勞遭狠剝削金額曝光 10:552021/06/15 社會 85歲長者踴躍打疫苗 盧秀燕：感動的快哭了 10:312021/06/15 生活 桃園八德長者打疫苗 採分組加速、放音樂舒壓 11:202021/06/15 寶島 彰化75歲長輩疫苗開打 打三天電話沒「上榜」靠一招秒搶到 12:592021/06/15 生活 生活熱門新聞 柯文哲揭確診下降2原因 竟跟端午節有關 - 生活 又有大雨 全台水庫狂吸 就這兩個「不爭氣」 - 生活 桃園增12人確診 足跡包含家樂福中壢店、蔬果賣場 - 生活 梅雨回來了 徘徊5天時間曝光 降雨不亞於前2波 - 生活 陳時中500台救命神器挨轟慢半拍 HFNC廠員工揭內幕 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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