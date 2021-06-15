《商情》中鋼七月盤價終止連12漲 16:152021/06/15 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管國際鋼價仍高，但因國內新冠肺炎疫情抑制市場信心與生產活動，因此中鋼7月開出平盤，終止連續12個月漲勢，不過業者表示，中鋼現階段價格與國際行情尚有落差，且中國整體經濟趨勢看好，因此鋼價仍有上漲空間。 中鋼7月盤價全面維持平盤，而季盤調漲2000至2900元，平均漲幅約4%。(商品行情網) 《商情》國內廢鋼再開平盤 《商情》運價支撐 BDI指數連4漲 #中鋼 #盤價 #國際鋼價 #仍高 #新冠肺炎疫情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 1分鐘讀財經》長榮造船量幹掉對手 全球排名驚人 08:172021/06/15 財經 《商情》憂中國遏制價格 LME銅價跌至7周低點 14:502021/06/15 財經 《類股》中鋼7月盤價估漲幅縮減 季盤漲定了 13:422021/06/15 財經 《熱門族群》萬海解脫開攻 貨櫃三雄天價不設限 15:242021/06/15 財經 《鋼鐵股》原料居高不下 豐興再度全面平盤 10:522021/06/15 財經 豐興本週盤價 全面開平盤 10:302021/06/15 財經 《生醫股》美EUA將喊停 高端、基亞雙觸底 11:092021/06/15 財經 《鋼鐵股》中鋼7月平盤終結連12漲 Q3盤價續漲4.1％ 15:582021/06/15 財經 《半導體》台積電隨ADR續攻 周四除息聚焦 10:182021/06/15 財經 《國際產業》諾瓦瓦克斯：新冠疫苖有效力達9成 Q3向FDA申請授權 09:102021/06/15 財經 高端、基亞、云辰 早盤爆量多空交戰烈 11:012021/06/15 財經 財經熱門新聞 台灣全身壞了了？眼前1危機解除 謝金河洩6字有救了 - 財經 勞工紓困貸款17家國銀「卡卡」 金管會：有一家瞬間爆量20萬人申請 - 財經 - 工商 苗栗電子廠群聚擴大 群創證實竹南廠1移工確診 6人隔離 - 財經 不斷更新》主力倒貨？高端股價從漲停殺到跌停 - 財經 高端將在越南、巴拉圭進行三期試驗 公司發重訊證實了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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