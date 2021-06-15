儘管國際鋼價仍高，但因國內新冠肺炎疫情抑制市場信心與生產活動，因此中鋼7月開出平盤，終止連續12個月漲勢，不過業者表示，中鋼現階段價格與國際行情尚有落差，且中國整體經濟趨勢看好，因此鋼價仍有上漲空間。

中鋼7月盤價全面維持平盤，而季盤調漲2000至2900元，平均漲幅約4%。(商品行情網)