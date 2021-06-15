外資上週對亞股買多賣少，印度再度成為外資寵兒，保德信投信指出，上週外資買超市場明顯集中在印度股市，回補8.29億美元，已經連續3週為外資回補最給力的亞洲市場，連續買超週數亦同步推升至第5週，另外，印尼、台灣獲得逾1.7億美元買盤加持，表現也不俗，較為失寵的市場則是南韓股市，上週失血1.03億美元，也使得外資對南韓市場再度轉買為賣。

保德信印度機會債券基金經理人張世東指出，印度公布4月工業產值年增率自前值24.1%彈升至134.4%，同時大幅優於市場預期，除了低基期因素外，主要亦受占78%的製造業成份推升，而製造業4月產能年增則高達197.1%，其中又以基本貴金屬、機器設備的增幅最為強勁。

張世東表示，印度第二波疫情已明顯轉趨緩和，單日確診人數從先前高峰40萬降至10萬，主要是封城措施奏效，輔以疫苗施打進程持續，目前市場預期，在印度各州的疫情封城措施影響下，將對第二季景氣造成影響，不過，印度進出口數據顯現外需仍穩健，疫情對整體印度經濟衝擊應屬有限。