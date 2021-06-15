桃園市政府公布確診分布。（桃園市新聞處提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市今天確診12例，年齡介於不足10歲至50多歲之間。確診者足跡為海口蔬果健康中心、家樂福中壢店、中壢蔬果批發市場。確診以桃園6人最多、中壢4人，平鎮、楊梅各1人。

桃園市新聞處說明，桃園累計確診案例713人，目前居家隔離657人。家庭群聚共4件7人，其中有1家案13251、案13252、案13253為案13090、案13091、案13133、案13191家人。共7人確診。