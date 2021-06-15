桃園增12人確診 足跡包含家樂福中壢店、蔬果賣場 16:172021/06/15 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市政府公布足跡。（桃園市新聞處提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市政府公布確診分布。（桃園市新聞處提供／賴佑維桃園傳真） 桃園市今天確診12例，年齡介於不足10歲至50多歲之間。確診者足跡為海口蔬果健康中心、家樂福中壢店、中壢蔬果批發市場。確診以桃園6人最多、中壢4人，平鎮、楊梅各1人。 桃園市新聞處說明，桃園累計確診案例713人，目前居家隔離657人。家庭群聚共4件7人，其中有1家案13251、案13252、案13253為案13090、案13091、案13133、案13191家人。共7人確診。 苗栗電子廠爆群聚 1400人隔離期滿採檢 預估200人確診 學生確診單日增14例 半數國小童 #家樂福 #確診 #桃園 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 彰化確診里長出院4天突死亡 採陰仍急火化家屬氣憤 15:582021/06/15 生活 家族聚餐3人染疫 嬰兒也確診 04:102021/06/15 地方新聞 直播散布木柵地區7名員警染疫 越南女遭送辦 13:262021/06/15 社會 雲林增1確診 台南連3天＋0 04:102021/06/15 地方新聞 男子確診家人竟能逃過感染 醫師透露：靠這三招 08:352021/06/15 生活 台南今增2例 佳里黃昏市場攤商家人陰轉陽確診 15:382021/06/15 生活 學生確診累計549人 較前一天增加13人 10:312021/06/15 生活 新竹縣今0確診 1355人接種疫苗 15:482021/06/15 生活 嘉義縣增1例 超商女店員確診 感染源釐清中 15:382021/06/15 生活 北市確診死亡率高達4％超過全國 醫生曝關鍵 15:262021/06/15 生活 死亡累計452人 仍有389人在專責ICU病房搶命 連2天確診低於200人 尚不能鬆懈 04:102021/06/15 焦點要聞 生活熱門新聞 柯文哲揭確診下降2原因 竟跟端午節有關 - 生活 又有大雨 全台水庫狂吸 就這兩個「不爭氣」 - 生活 桃園增12人確診 足跡包含家樂福中壢店、蔬果賣場 - 生活 梅雨回來了 徘徊5天時間曝光 降雨不亞於前2波 - 生活 陳時中500台救命神器挨轟慢半拍 HFNC廠員工揭內幕 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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