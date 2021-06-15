國內疫情持續延燒，富邦媒(8454) 號召會員共同「堅守在家」齊抗疫，旗下通路momo購物網APP提供「生活繳費」服務，繳費項目包含電信費、信用卡費、路邊停車費、學雜費、臺北自來水費、燃料費及eTag儲值七項，鼓勵會員善用線上繳款，降低外出頻次。為讓會員在家也能動一動，momo直播節目特別規劃「居家運動」主題，自5/31起於每週一固定節目「Monday不BLUE」中，帶領觀眾運用家中唾手可得的器材進行居家運動，讓會員們能從節目中獲得居家運動解決方案。

momo積極落實滿足消費者全方位生活需求及便利購物體驗，而值此防疫關鍵期間，momo「生活繳費」行動服務即為會員提供便捷的繳款管道。momo根據生活繳費使用情形觀察，5/15至5/31繳費筆數較上月同期成長近1.5倍，此外首次使用服務的會員人數亦較5月初翻倍成長，顯見momo生活繳費服務已成防疫期間民眾繳付款項的絕佳選擇。

momo生活繳費行動服務包辦7大繳費項目，其一為「4大電信費」代繳，舉凡中華電信、台灣大哥大、遠傳電信及台灣之星電話費，僅需輸入電信公司、電話號碼、用戶證號查詢待繳帳單，並填寫欲扣款之活期性存款帳戶即可完成繳費。「28家銀行信用卡帳單」包含富邦、國泰、兆豐、台新及中信等銀行信用卡費，先依序輸入發卡銀行、銷帳編號、繳費金額，便可透過活期性存款帳戶扣款繳納。

還有「5縣市路邊停車費」即時繳款、綁定自動扣款服務，目前服務涵蓋縣市包含新北市、台中市、彰化縣、嘉義市、高雄市，首先選擇縣市並輸入車輛種類及車牌號碼，就可指定完成繳費或綁定信用卡自動扣款。另外像是學雜費、臺北自來水費、汽機車燃料費及eTag儲值，也都能使用momo生活繳費服務完成代繳。

momo也分享，受第三級警戒影響，民眾窩在家中的時間增長，不免想藉著居家運動舒展舒展身體，為此momo於每週一固定直播節目「Monday不BLUE」中，規劃為期一個月的「居家運動」主題節目，帶領觀眾一同使用家中方便取得的器材進行運動，同時加碼留言分享抽好禮，即時抽出幸運得主，與觀眾搭起「零接觸」互動橋樑。想獲得更多居家運動解決方案的觀眾，每週一早上10:00請鎖定momo購物網App「Monday不BLUE」直播節目。