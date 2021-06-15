疫情緊張，用網路代替馬路，勞動力發展署中彰投分署就業中心已啟動各項防疫措施，勞動部「失業給付線上申辦」系統、郵寄、傳真、電子信箱等多元化方式申請失業給付及辦理失業認定，原有臨櫃洽公現場為降低群聚風險，則採分層分流方式繼續服務民眾，樓層間互不流動，減少交叉感染危險。

勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛指出，就業保險被保險人非自願離職，可依就業保險法規定向公立就業服務機構辦理失業認定並申請失業給付，給付標準按被保險人離職退保當月起前6個月平均月投保薪資60％發給，有扶養眷屬者多加發20％，最長發給6個月。

退保時年滿45歲或領有社政主管機關核發之身心障礙證明者，最長可發給9個月，保障其失業一定期間的基本生活，原本失業認定申辦方式以臨櫃親自辦理為原則，但因應近來疫情警戒升至第三級(含)以上，啟動「多元化申辦機制」。

民眾可運用郵寄、傳真、電子郵件或網際網路等方式申辦失業給付，完成申請作業後，就業服務人員將依申請人所提供資訊，以電話等方式提供後續的就業諮詢、推介就業以及完成失業認定等服務。