中市長盧秀燕證實經中央流行疫情指揮中心疫情監測評估，台中已連續兩周新增病例持續下降，疫情風險由「中高級」降為「中級」。（台中市政府提供）

衛生局提供台中市流行疫情趨勢，強調，疫情也下降到5月14日以前的低點。（台中市政府提供）

台中市15日新增2名本土確診案例；台中市長盧秀燕15日也在下午的流行疫情指揮中心記者會宣布，經中央流行疫情指揮中心疫情監測評估，台中已連續兩周新增病例持續下降，疫情風險由「中高級」降為「中級」，她感謝市民配合各項防疫政策，使台中疫情相對穩定，但疫情仍未平息，並承諾會努力爭取更多疫苗，為市民建立防護網，也請市民持續落實防疫措施，共同為解封努力。

盧秀燕強調，雖然中央將台中風險調降，但台中防疫工作不鬆懈，也要請市民朋友絕不能掉以輕心，持續努力防疫，台中也會繼續向中央爭取疫苗，提升整體社會保護力，維護市民健康。

曾梓展指出，台中市本土疫情流行趨勢，從5月14日出現首例，之後陸續發生美樂蒂KTV群聚、泰安附幼群聚、東區家庭群聚等社區感染，到5月26日發生立揚鞋業、豐原家族群聚案到達疫情高峰，但從霧峰快炒店家庭群聚案後慢慢緩解，疫情也下降到5月14日以前的低點。

他也提醒台中市緩解，不代表可鬆懈，全島一命，大家在同一個生活圈，隨時都有別縣市跨區移入，他強調，全國如果是三級警戒，大家就不能鬆懈。