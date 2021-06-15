新疆政府周一（14日）通報第七次全國人口普查相關情況和主要數據，新疆總人口達2585萬人，其中維吾爾族人口為1162萬人，佔比為44.96％，與上次普查相比增長162.3萬人，增長16.2％。

據介紹，這次普查結果以2020年11月1日凌晨零時為標準，全面查清新疆人口數量、結構、分布等方面情況，充分掌握人口增長、流動人口變化、人口受教育程度等趨勢性變化。新疆總人口為為25852345人，在全國31個省區市中常住人口排名中，由2010年第六次全國人口普查的第25位上升至第21位。

在人口增長方面，新疆全區常住人口與第六次全國人口普查的21813334人相比增加4039011人，增長率為18.52％，年平均增長率為1.71％，分別比全中國平均水平高出13.14個百分點和1.18個百分點。新疆第七次全國人口普查領導小組辦公室指，數據表明，近年來新疆經濟社會發展，穩定紅利充分釋放，吸引大量人才來新疆投資興業，促進人口穩步增長。

至於各民族人口的情況，新疆漢族人口為10920098人，佔比為42.24％，少數民族人口為14932247人，佔57.76％。其中維吾爾族人口為11624257人，佔總人口44.96％，佔少數民族人口的77.85％。新疆少數民族人口增加1865061人，增長14.27％，增長率比全國少數民族人口增長率10.26％高4.01個百分點。與上次普查相比，新疆總人口增加403.9萬人，漢族人口增加217.4萬人，維吾爾族人口增加162.3萬人。

在人口受教育情況，常住人口中擁有大學（指大專及以上）文化程度的人口為4274826人，與上次普查相比，每10萬人中擁有大學文化程度的由10635人上升為16536人。受教育程度人口中，每10萬人中擁有大學文化程度的人比全國平均水平多1069人。15歲及以上人口的平均受教育年限比2020年全國人口平均受教育年限9.91年高0.2年，在全國31個省區市中排名第10位，文盲率為2.66％，比全國低0.01個百分點。