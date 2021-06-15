全球貨櫃航運再受衝擊，傳出澳洲海事工會（MUA）在雪梨碼頭發動罷工，預計影響進出口船隻5天時程，且大陸鹽田港因疫情造成的壅塞狀況並未改善，影響拉長至16天以上，全球貨櫃航運進出口時程延誤、運費飆漲的狀況恐怕會持續惡化。

英國媒體The Loadstar報導，澳洲海事工會已在雪梨碼頭發動罷工，要求資方能提高薪資待遇並提升勞動環境，若雙方溝通不順利，6月底可能會有另一波罷工行動，並蔓延至墨爾本等地，目前雪梨罷工已延誤船隻航程5天時間。

貨運商Southern Cross Cargo表示，「運能嚴重短缺，導致費率居高不下，今年罷工的狀況讓許多客戶開始囤貨，以避免去年MUA罷工造成的影響再度發生。」去年9月MUA就曾發動發罷工，當時延誤船期約11天左右。

此外，大陸鹽田港爆發疫情，已讓貨物延誤至少16天以上，且鄰近的南山港、蛇口港也受到牽連，航運分析機構Vespucci Maritime分析師Lars Jensen就表示，鹽田港壅塞造成的貿易影響，已超過3月長賜輪事件。

物流公司Kuehne+Nagel海運副總Otto Schacht則認為，未來半年甚至9個月以上，各行各業都會被航運延遲的「餘震」波及，整體產業鏈緊繃會持續好一陣子。

事實上，根據Freightos波羅的海全球貨櫃指數（FBX）最新數據顯示，貨櫃航運費率持續攀高至5926 美元，半年來漲幅超過70%，另外，從大陸運到美國西岸的貨櫃價格已跳漲至6153美元，今年以來漲幅將近80%。