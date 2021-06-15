2021年6月10日，“牛氣沖天，犢當一面”第三十屆時報金犢獎全球校園創意分享會（上海站）在上海建橋學院大禮堂舉行。此次分享會由中國教育國際交流協會和中國商務廣告協會作為大賽雙指導單位，上海建橋學院藝術設計學院承辦，邀請業界創意大咖、知名學者、企業代表與藝術設計學院師生共用創意與品牌的視覺盛宴。參加本

參加本次活動的嘉賓有：

上海建橋學院藝術設計學院院長 葛洪波

上海建橋學院藝術設計學院黨總支書記 周智明

上海建橋學院藝術設計學院副院長 孫鵬

上海建橋學院藝術設計學院黨總支副書記 王麗佳

賽知悅品牌顧問公司 創始人/womenok 品牌創始人/前凱絡媒體 中國區CEO/前麥肯光明廣告公司 上海董事總經理 侯靜雯

旺旺中時媒體集團/時報金犢獎組委會代表 蕭建華

時報金犢獎大陸召集人 周智

龍王BPD品牌部 安淩霄

旺旺集團行銷事業群商品行銷部商品企劃專員 王羅萍

上海沛瀅生物科技（上海）有限公司 運營總監 徐佩、運營主管 劉冰

以及上海建橋學院全體師生

旺旺中時媒體集團、時報金犢獎代表 蕭建華（圖／時報金犢獎執委會）

他向同學們介紹金犢獎是專門為年輕人構建的創意大平臺，希望鼓勵青年，成為新時代的領跑者，用新思路、新模式、新創意來刷屏整個新世代。

（圖／時報金犢獎執委會）

（圖／時報金犢獎執委會）

本次活動發佈2021年第三十屆時報金犢獎各項創作命題：旺旺集團廣告設計獎、旺旺周邊商品設計獎、旺旺行銷企劃案獎、旺旺孝親三字經公益廣告設計獎、掌閱精選app品牌形象廣告設計獎、龍王食品豆力脆品牌形象廣告設計獎、永和豆漿產品形象包裝設計獎、中華昆侖關·海峽兩岸情展現偉大的中華民族精神設計獎、保生大帝文創商品設計獎、山水太行·魅力邢襄邢臺城市旅遊形象設計獎、鮮一杯行銷企劃獎、森田藥妝形象廣告設計獎以及辛亥革命110周年創作命題。

各命題單位也展出了今年的創作主題，同學們在現場通過命題指導，深入瞭解了每項創作主題的重點。

（圖／時報金犢獎執委會）

（圖／時報金犢獎執委會）

旺旺集團行銷事業群商品行銷部商品企劃專員 王羅萍（圖／時報金犢獎執委會）

王羅萍老師為同學們介紹了旺旺IP周邊商品的設計重點，並分享了旺旺已生產出的周邊商品作品參考，深度剖析了往屆的獲獎作品，使同學們更加清晰的瞭解命題的創作方向。

龍王BPD品牌部 安淩霄（圖／時報金犢獎執委會）

安淩霄老師對策略命題進行了詳細解讀，並和同學們進行現場互動問答。同學們在現場通過命題指導，深入瞭解了每項創作主題的重點。

上海沛瀅生物科技（上海）有限公司 運營主管 劉冰（圖／時報金犢獎執委會）

劉冰老師為同學們介紹了森田集團的發展歷程，希望借助同學們的力量，將森田藥妝打造成為年輕人喜愛的品牌。

賽知悅品牌顧問公司 創始人/womenok 品牌創始人/前凱絡媒體 中國區CEO/前麥肯光明廣告公司 上海董事總經理 侯靜雯（圖／時報金犢獎執委會）

侯靜雯女士從一個職場小白，參加第一個工作任務（Brief）的情景設置出發，為到場師生開展了妙趣生動的創意分享。同學們表示受益匪淺，對創意有了新層面的認識。

（圖／時報金犢獎執委會）