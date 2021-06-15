蔡英文總統6月15日發表談話。（截取總統府直播畫面）

喊話團結！ 蔡英文籲長輩打疫苗 紓困會調整

日本政府捐贈的AZ疫苗在各地開打，蔡英文總統今天再上火線發表公開談話，要求輪到的長輩務必要去施打，政府也會持續全力調度醫療支援及提供設備，並持續檢討紓困的內容和調整，也呼籲民眾支持推出外帶和外送服務的餐廳，一起渡過難關。

蔡英文首先感謝大家在端午連假中配合防疫，她說，接下來，我們要持續防堵疫情，她有三件事情要跟大家報告。

第一件事情是關於疫苗的施打，日本提供的AZ疫苗已經配送到各縣市陸續開始為高齡的長輩適當，許多縣市都互相學習經驗，也參考國外大規模施打的做法，她謝謝地方政府的配合，尤其是民政、社政、衛政等系統分工合作、快速造冊、依序來施打，「謝謝所有第一線的同仁的努力」。

她說，今天是連假後的第一天，也是警察節，這段時間警察經常密集協助防疫，也支援疫苗施打現場的秩序維護工作，她要對所有警察同仁的付出致上最深的謝意，「各位警察同仁辛苦了」。

蔡英文表示，中央也會隨時注意地方施打疫苗的狀況，並且提供協助，另外，她聽說有假訊息在鼓吹長輩不要去打疫苗，她要特別跟大家叮嚀，接種疫苗對長輩真的很重要，她拜託長輩一定要趕快去注射，也拜託年輕朋友要提醒家中的長輩「這一針務必要去施打」。

第二件事情是關於醫療資源的供應，她說，這段時間以來，我們看到很多的朋友出錢出力，提供醫院從基礎醫療設備，到最高端儀器，跟政府一起努力，提升整體醫療能量，她要代表政府，表達最深的感謝。

她強調，除了有民間的支持，政府也會持續全力調度支援跟提供設備，降低重症率和死亡率就是我們的目標。

第三件事情是關於紓困的進度，蔡英文表示，政府的紓困方案已經陸續推出，請符合資格，有需要的民眾和業者可以趕快去申請，我們會持續的檢討紓困的內容，並做調整，和大家一起度過眼前的難關。

她也要拜託大家，因為三級警戒的關係，不少過去以內用為主的餐廳、店家都必須改用外帶或外送服務，她想請大家行有餘力可以去支持這些平常喜歡去的店家，幫助他們一起撐過疫情的難關。

蔡英文也再一次感謝每一位台灣人民，並強調「只要我們彼此合作，團結防疫，一定能夠克服挑戰」。

以下為蔡英文談話全文：

謝謝大家一起在連假中配合防疫。接下來，我們要持續防堵疫情。今天我有三件事要跟大家報告：

第一件事情，是關於疫苗的施打。

日本提供的AZ疫苗，已經配送到各縣市，陸續開始為高齡的長輩施打。許多縣市都互相學習經驗，也參考國外大規模施打的做法。

我要謝謝地方政府的配合，尤其是民政、社政、衛政等系統分工合作，快速造冊、通知、依序來施打。謝謝所有第一線同仁的努力。

今天是連假後第一天，也是615警察節，這段時間，警察密集協助防疫，也支援疫苗施打現場的秩序維護工作。我要對所有警察同仁的付出，說一聲謝謝。各位警察同仁辛苦了。

中央也會隨時注意地方施打疫苗的狀況，並且提供協助。另外，我聽說，有假訊息在鼓吹長輩不要去打疫苗。我在這裡要特別、特別跟大家叮嚀，接種疫苗對長輩真的很重要。

我們的長輩、慢性病患者，若是感染到這個病毒，容易變嚴重，甚至過世。這就是我們為什麼要讓長輩先來接種的原因。拜託各位長輩、老人家，趕快去施打。

我也要拜託看到這段影片的年輕朋友，要提醒家中的長輩，這一針，務必要去打。各縣市政府都有規劃順序，拜託大家依序去施打。

今天要跟大家報告的第二件事情，是關於醫療資源的供應。

這段時間以來，我們看到很多的朋友，出錢出力，提供醫院從最基本的耗材到最高端的儀器，跟政府一起努力提升整體的醫療能量。我要代表政府，表達最深的感謝。

除了有民間的支持，政府也會持續全力調度資源和提供設備，降低重症率和死亡率，就是我們的目標。

第三件事情，是關於紓困的進度。

政府的紓困方案已經陸續推出，請符合資格、有需要的民眾和業者，可以趕快去申請，我們會持續地檢討紓困的內容，並做調整，和大家一起度過眼前的難關。

我要拜託大家，因應三級警戒的關係，不少過去以內用為主的餐廳、店家，都必須改用外帶或外送服務。我想請大家如果行有餘力，可以支持這些你平常會去、喜歡去的店家，幫助他們一起撐過疫情難關。

再次感謝每一位臺灣人民。只要我們彼此合作，團結防疫，一定能夠克服挑戰，謝謝大家。