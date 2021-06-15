國內新冠肺炎疫情稍穩，台北市長柯文哲今公布北市行政區確診數趨勢，大部分行政區都下降，唯獨南港區確診數不減反增，因此利用地圖與疫調方式，找出有一處群聚後撲滅，目前將透過精準篩檢與熱點消滅為主要戰術。

柯文哲表示，中央流行疫情指揮中心15日公布，新增132例本土確診，台北市為26例，另新增8例死亡個案，但死亡數不準確，很難反應疫情狀態。

柯文哲指出，疫情慢慢趨緩後，戰術要改變，過去是熱區處理，現在數量開始少的話，要找躲在社區潛藏感染源頭撲滅，進入消滅游擊隊，看躲在什麼地方要找出來，未來也將開始做精準篩檢，與確診相關者撈出來。

柯文哲說，目前北市12行政區變化，一般來說在20周開始下降，但北市的南港區沒有減少，只有該行政區沒有減少，因此利用地圖去查，發現有一個群聚後並完成撲滅。

柯文哲指出，現在透過疫調跟地圖做精準篩檢，利用熱點殲滅戰處理，用這方法可以讓確診案例一步步減少，這也是目前的作戰計劃，台北市健康服務中心的壓力也會下降，至於台北市居家隔離人數也下降，不過這樣的趨勢通常慢兩周。