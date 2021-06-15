本土疫情升溫，國內血庫呈現雪崩式下滑，各類血型下跌到安全庫存之下，台酒6月17日、18日舉行「熱血台啤-廉手防疫福袋」，民眾捐血、台酒送防疫福袋。

5月疫情升溫，中央流行疫情指揮中心提升全國警戒至第三級，要民眾減少外出避免群聚，導致血庫呈雪崩式下滑，各類血型均難以維持安全存量。

台酒除全力加開產能製作防疫酒精供應，另為善盡社會責任，協助解決血荒困境，特與台北捐血中心南海捐血室合作，在6月17、18兩日舉辦「熱血台啤-廉手防疫」社會參與捐血公益活動，活動現場並贈送「熱血台啤-廉手防疫福袋」，以鼓勵周邊政府機關構員工及社會大眾齊心響應捐熱血、挺醫療，一同挽袖做公益，為守護國人的生命與健康盡一份心力，並彰顯公司企業誠信經營、崇尚廉能治理的理念。

南海捐血室並以最高等級防疫規格，採全預約方式辦理，每時段僅受理1人捐血，民眾須在活動前兩天完成預約，捐血時要求全程配戴口罩，以確保安全。

凡於活動當日捐血1袋（250cc）者，即可獲得內含台酒酒香泡麵、乾洗手防護噴霧等優質產品的防疫福袋1只，預約捐血網址：https：／／dh.blood.org.tw／donor／，許多民眾及企業員工都把握難得的機會，踴躍參與這次深具意義的公益活動。