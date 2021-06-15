受惠於5月29日起的梅雨鋒面及午後雷陣雨，台南曾文水庫蓄水量從3.5％一路爬升至20.8％，蓄水量足足增加了8788萬噸，多了將近一整座的南化水庫蓄水量，也為嘉南二期稻作供灌帶來希望。

據水利署水情資料顯示，曾文水庫蓄水量已破億噸，現為1.06億噸，曾文、烏山頭水庫蓄水量合計為1.53億噸；連日的午後陣雨加上越域引水，南化水庫蓄水量來到6966萬噸、蓄水率達76.57％。

截至6月15日，曾文水庫、烏山頭水庫及南化水庫總蓄水量達2.1億噸，光是0605豪雨，就為水庫帶來了7000萬噸水量，台南市水利局表示，2.1億噸水量約可供應台南至少200天民生用水。

此外，高雄的阿公店水庫，也受惠於近期降雨，蓄水量從今年最低的32萬噸（5月28日0時，蓄水率約2.1％），曾一度爬升至602萬噸（6月7日上午7時，蓄水率約39.4％）。

水利署南區水資源局指出，因阿公店水庫集水區地質關係，較容易淤積，所以阿公店水庫也是全台第一座會在汛期進行空庫防淤操作的水庫，每年6月1日起到9月10日止是阿公店水庫空庫防淤期。

水利署目前在保留下游復興渠灌區灌溉及公共用水基本需求下，配合防淤工作將水庫蓄水量降至115萬立方公尺（7.5％），也希望後續汛期有大雨加強排淤力道，讓水庫加速回春。