Meody（殷悅）從歌手轉戰主持後，成績表現不俗，累積了一票死忠粉絲，不過螢光幕前給人樂觀形象的她，日前深夜在臉書PO文，除了表示心情低落之外，更透露已長達2年沒見到遠在美國的爸媽，沒想到她今（15日）發文透露：「Finally reunited」，這才發現原來已經飛回美國洛杉磯和父母團聚。

Melody稍早在Instagram曬出與父親的背影照，並表示：「Finally reunited」，原來是長達2年沒見到美國雙親的她，在焦慮許久之後，仍做出返回娘家的決定，與雙親見到面後，才讓彼此都稍微放寬心，接著透露終於理解「上有老下有小」的心情了，強調這特殊時期當下，應該選擇讓自己最安心的方式去盡該做的責任，更不忘呼籲所有人「平安與健康是無價的寶藏～我們都要好好珍惜」。

對此，網友紛紛回應：「回美國了嗎？家永遠是最溫暖的」、「Melody一定有大哭～終於和家人在一起，心裡面肯定舒服溫暖多了」、「兩年不見真的應該回去，好好陪伴家人，外出還是要小心喔」，對於有人留言表示羨慕她剛好能打疫苗，她僅回了一個愛心符號，並沒有正面證實此事。

Melody日前透露在這被疫情攻擊的歲月裡，看不到家人是一種很難熬的感受，尤其是爸爸身體有些狀況，原本暑假有打算回洛杉磯娘家，但隨著疫情爆發，讓許多安排變成未知數，不過如今一家團圓，也讓粉絲為她開心。

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