女星賈永婕近日號召業業界、演藝圈，共募集到總價超過9000萬元善款，買了300多台高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），被網友封為「抗疫女神」。名經紀人夏春湧認為，賈永婕會變成網路女英雄，是因為她做了政府該做而沒有做的事，且還變成一面反映出蔡政府顢頇無能的照妖鏡，這才讓網友炸鍋。

夏春湧今(15日)在臉書上表示，這兩天賈永婕成為了網路女英雄，為什麼？只是捐贈一些醫療器材給醫院，怎麼會有如此大的迴響？只因為她做了政府該做而沒有做的事；只因為她是一面反映出蔡英文政府顢頇無能的照妖鏡，這才是網路上炸鍋的原因。

夏春湧指出，從疫情開始政府欺騙的超前部署，到病毒爆發後的手足無措，我們看到了一個自滿自大而又狂妄無知的政府，賈永婕的出現，適時的把這個政府的衣服脱光了，而賈永婕事件也許會是一個導火線，因為人民的憤怒是一個火藥庫，隨時都會爆炸，缺的就是誰來點這一把火。

夏春湧認為，只有更多的賈永婕出現，才能把蔡英文政府炸的體無完膚，星星之火可以燎原，只有遍地烽火風起雲湧，才能徹底清除掉這個草菅人命的政府。

此外，針對此事，賈永婕則說，這就是同島一命，「我們不是專業，沒辦法在前方作戰，我們也要想想自己能做什麼！」她非常感謝工作人員連夜組裝HFNC，後來能出貨的數量比想像中更多，也很感謝願意加班的貨車司機願意在假日幫忙支援，讓HFNC直接上戰場。