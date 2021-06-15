暌違21個月，Red Bull懸崖跳水世界系列賽（Red Bull Cliff Diving World Series）上周末在法國聖拉斐爾以戲劇般的方式再次回歸，羅馬尼亞跳水選手普瑞達（Catalin Preda）從27公尺高台一躍而下，以優異的表現，首次在男子組比賽中贏得勝利，曾奪下4次冠軍的澳洲籍選手伊芙蘭（Rhiannan Iffland） 在女子組比賽依舊技冠群英。

曾奪下4次冠軍的伊芙蘭依舊主導這場賽事，早自2019年她就創造了有史以來第一個完美賽季，在7場賽事拿下全勝戰績，再次證明仍是頂尖好手，她表示：「我感到非常激動，我希望在本賽季後續時間裡仍保持這樣節奏。我甚至沒有意識到接近個人最佳成績，而且我實際上還打破了高分。站在高台的頂端，向外看，感受到每個人向我的歡呼聲，那一刻我真正意識到：『不錯，我太想念這個時刻了！』這就是我在這裡的原因，這就是我參賽的原因。」

男子選手普瑞達以第3名成績開始最後一天的跳水動作，在法國蔚藍海岸、陽光普照，波光粼粼的海平面上，他進行了兩次完美的跳水動作，縱身躍入地中海，成功在法國民眾面前，打敗了在當地被譽為傳奇人物的知名選手杭特（Gary Hunt），普瑞達說：「自從莫斯塔爾賽事以來，我一直都以外卡身份參賽，老實說並沒有什麼不同，這次可以拿下勝利，感覺真的太好了，感覺漫長的等待及所有的準備，終於有了回報。」

Red Bull懸崖跳水全球系列賽是每小時85公里的極速、充滿力與美的藝術展現，選手將自由落體競技發揮至極致，從2009年5月首次舉辦後，成為全世界最令人驚奇與期待的極限運動之一，來自全球最頂尖的懸崖跳水高手，在無任何防護之下，自27公尺高臺，疾速下降躍入水中，選手需在落水前3秒內，表現各式翻轉及花式動作，並且雙腳先入水，考驗選手在重力加速度之下，高度專注力、技巧及對身體掌握度的全然展現，加上主辦單位每年精選全球獨特競賽地點，吸引全世界成千上萬的觀眾爭相關注這項驚險刺激且震撼人心的極限跳水運動。