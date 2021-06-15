苗栗縣警局今出有2名員警獲選全國模範警察，包括刑大偵查佐邱新甫（左二）及交通隊小隊長黃錦湧（右一）。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣警局刑大偵查佐邱新甫任職警察才9年就榮獲全國模範警察，非常難能可貴。（謝明俊攝）

苗栗縣警局刑大偵查佐邱新甫雙喜臨門，3月登記結婚後，隨榮獲全國模範警察。（謝明俊攝）

6月15日正是警察節，苗栗縣警局今年有2名員警榮獲全國模範警察，1是縣刑大偵2隊偵查佐邱新甫，另1位是交通隊小隊長黃錦湧，由於目前正值疫情3級警戒，原本警政署長親自頒獎表揚典禮取消，改由各縣市警局長代頒，苗栗縣長徐耀昌獲悉，15日上午特別約見2名受獎員警，感謝他們替苗栗縣的治安交通所付出的努力。

這次獲選全國模範警察的刑大偵查佐邱新甫，是苗栗在地子弟，2012年才由警察專科學校第29期畢業，至今服務9年，可算是警界新血輪，邱新甫一畢業就被分發回家鄉服務，歷任苗栗分局南苗所、公館分駐所，因熱愛辦案，2年前主動轉任刑警，表現非常傑出。

邱新甫以9年的警察資歷就脫穎而出，獲得難能可貴的全國模範警察，這在警政署舉辦全國模範警察有史以來，應是少有的紀錄，由此可見邱新甫的表現非常亮眼，讓警政署的全體評選委員都予肯定。

邱新甫初任刑警時，對偵辦刑案的技巧及程序比較不熟悉，但他把握任何機會請教隊上老刑警，一步一腳印的學習辦案功夫，認真徹底的查辦案件，埋伏抓人。

2019年10月，他與同事們合力破獲中部地區最大的擄鴿勒贖集團，逮獲蕭姓主嫌等14嫌；隔年再與刑事局中部打擊犯罪中心聯手，破獲苗栗地區以綽號「瘋暉」邱姓男子為首的暴力犯罪集團「風客會」，這個組織是串連新竹風飛沙幫不良份子，在苗栗發展的暴力組織，經過近2年的蒐證查辦，將主嫌及幫眾共10人拘提到案，徹底瓦解這個組織。

邱新甫這次得獎，可說是雙喜臨門，他與交往2年的妻子許宴菱，在今年3月間已悄悄登記結婚，由於新冠疫情影響，小倆口暫不宴客。邱新甫婚後不久，又獲全國模範警察，同事都大賀真是雙喜臨門。新娘子是台中弘光科大畢業的物理治療師，曾在台中、彰化的醫療機構服務，後來為愛走天涯，為了就近照顧邱新甫，特別應聘至苗栗大千醫院工作，兩人攜手共創未來。

另一名得獎的交通隊小隊長黄錦湧，警校畢業後任職至今已超過34年，警察大學佐4類受訓結束，正在等候分發派任巡官，黃錦湧在這麼長的警界資歷中，從未受過申誠以上的處分，非常難能可貴，他長期投入交通宣導工作，默默為守護苗栗高齡長者付出，連續二年獲頒交通部路老師年度貢獻獎，並曾在交通部、苗栗縣警局月報會議中，分別接受交通部長與縣長徐耀昌公開表揚。

黃錦湧利用假日積極投入交通安全宣講研習課程，完成初階、高階路老師培訓合格，平日都會到轄內校園、機關、社區關懷據點等活動場次設攤，並在電台廣播上線宣導交通安全，並獲聘縣內地方電台「大漢之音」專業顧問。

苗栗縣長徐耀昌在表揚2名模範警察時表示，今年是一個特別的警察節，而今天更適逢苗栗縣第1天幫85歲以上長者施打AZ疫苗，縣內各疫苗接種地點還有勞警察在現場維護秩序，並服務長者及交通疏導，今年因為疫情的關係，全縣警局同仁都能站在第一線積極協助各項防疫工作，徐耀昌特別感念警察同仁所面對壓力和危險，並祝各位警察節快樂。