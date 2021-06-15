目前歐洲有兩組6代戰機研發計畫，第一組是德國、法國、西班牙的「未來作戰空中系統」（FCAS），第二組是英國、瑞典、義大利的「暴風雨」(Tempest)戰機計畫。對此，美國空軍駐北約的高級將領陶德·沃爾特斯 (Tod Wolters) 表示，開發第6代戰機機的團隊成員應相互合作，以避免重複投資。言下之意，他認為兩種六代戰機會形成市場競爭，最終大家獲利都有限。

防衛新聞(Defense News)報導，在 6 月 9 日由大西洋理事會舉行的會議中，沃爾特斯上將表示，「成員國應該評估各自研發計劃所需的資源」。他強調「北約成員國戰略透明度和一致性的目標」，因為各國正在製定未來的防禦計劃，包括美國和歐洲未來航空武器的發展。

法、德、西提出的FCAS戰機研發計畫，其實原本也有知會英國，詢問是否願意加入，不過英國決定維持自己的飛機設計與研發能量，而另外啟動「暴風雨」，並且找到了研發戰機也相當有經驗的瑞典做為主要夥伴。

各國對於6代戰機的性能規畫大同小異，都是聯合指參情報的匯集結點，包括部署新式無人機、各式武器、感測系統和指揮控制架構，形成綿密的空中情報網。因此不管是FCAS或是暴風雨，也都同時正在設計新式無人機與橫向資料網路。

沃爾特斯的評論，主要是擔心歐洲無法且時支持兩個先進戰機的研發計畫，而且在研發過程中，可能會出現國防工業內鬥，而迷失了方向。這是歐洲各國不願談論的話題。

然而，沃爾特斯也有宣傳美國F-35的用意，他表示，雖然第6代戰機還需要數年時間才會問世，但是美國第5代戰機 F-35，已經具有融合各種預警情報和指揮控制的能力，沃爾特斯也預測，到 2030 年，歐洲用戶將總共部署 450 架 F-35。