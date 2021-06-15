疫情三級警戒維持至6月28日，對應民眾的申辦電信服務、漫遊服務以及居家固網的需求，三大電信公司分別宣佈了不同的方案：

【中華電信主打漫遊優惠 】

中華電信統計今年5月美國漫遊申租人次較上月成長近3成，顯示許多赴美求學族群及商務人士的漫遊需求日益增加，為滿足客戶的上網需求，中華電信即日起推出「美國漫遊夏日限定方案」，特提供30天長天期的大流量限定方案，20GB優惠價988元、50GB優惠價1,688元，1天平均只要33元起。針對用量較少的客戶，亦提供1GB及2GB的輕量型方案可自由選擇。即刻可至中華電信網路門市與APP申辦。

此外中華電信子公司中華資安國際宣布與資安訓練機構Offensive Security攜手合作，共同推動高階資安攻防實戰訓練與認證，希望結合中華資安國際的資安攻防實力、對國內市場的掌握，以及Offensive Security的實戰攻防教材、認證機制，在國內推出高階資安攻防實戰的線上與線下培訓課程，以及證照考試服務，預期本次合作將可大幅提升台灣資安攻防實戰力，培育高階資安實戰人才；特別是在疫情嚴峻的當下，還能提供學員持續性的線上資安攻防實戰訓練，取得國際認可的高階資安專業認證，為後疫情時代做好準備。

【台灣大哥大主推好速方案】

疫情三級警戒打延長賽，家用寬頻、居家上網設備需求量大增，台灣大哥大「好速」專案在疫情警戒後，本月申辦數再度攀升，相較疫情前成長超過3成，其中光纖上網120Mbps最多人申辦、而光纖上網200Mbps申辦量成長更超過6成。為了讓更多用戶體驗優質的網路服務，台灣大獨家「好速」方案推出防疫好康三重奏。

用戶透過官網即可提出申辦「好速」光纖0元體驗專案，從60Mbps到1Gbps光纖上網應有盡有，滿足各種頻寬速率需求。例如用戶可以0元申請體驗1Gbps+WiFi6旗艦機專案，同時贈送數位電視加值頻道/串流視訊盒服務看到飽。首月0元體驗期間用戶可隨時至台灣大myfone門市、網路門市等轉換好速成双或好速加掛系列專案，還可享有更多好禮優惠，包括Google Nest Mini、Nest Audio智慧音箱、momo幣、AIRMATE艾美特14吋DC馬達智能遙控立扇等以及myVideo、MyMusic、GeForce Now等影音遊戲影音服務。

由於警戒延長，許多民眾持續居家辦公、遠距學習，台灣大體貼老客戶，5月18日前已供裝60Mbps光纖上網的「好速」用戶，到6月底前享免費升級至120Mbps，直接重新開啟數據機即可完成，讓網速更快不卡卡。

【遠傳搶付串聯六大民生產業】

近期全台疫情升溫，民眾對於民生物資 的備貨需求相對提高，考量到疫情期間消費者對日常生活所需、前往實體店點消費、以及線上購物等不同需求，遠傳攜手全聯福利中心、統一超商、全家、HAPPY GO、愛買和凱基銀行等六大品牌，推出搭配遠傳搶付優惠方案，團結挺居家防疫生活。

即日起至7/31，申辦遠傳搶付搭配六大品牌方案，不但享有遠傳優質電信服務，包含5G最高月付1,399元、暢享上網全速吃到飽，小資族也可選擇4G最低月付399元方案，同享消費生活商品自訂最佳組合；7月底前新申辦或攜碼來遠傳，還有機會抽中遠東百貨商品券5,000元。遠傳也回饋既有用戶，只要推薦親朋好友攜碼申辦遠傳搶付指定方案者，推薦人可得200遠傳幣。疫情下也要安心消費，讓遠傳來應援你的日常生活所需。