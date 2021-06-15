新冠肺炎重創旅遊業，占了全球2／3航運量能的星空聯盟、寰宇一家及天合聯盟等3大航空聯盟，呼籲7大工業國組織（G7）建構一致國際旅遊標準，並在3措施下重啟邊境：第一，打完疫苗的旅客不用再檢疫隔離；第二，採檢應更簡便、更能負擔且一致性；第三，轉機旅客無須在轉機機場另行採檢或隔離規範。

3家航空聯盟首席執行長並共同表示，接種疫苗是重啟跨國旅遊的關鍵，「我們大聲呼籲各國政府認可具公信力的疫苗接種證明，並作為旅客免除檢疫及隔離的依據；在全球多數人口打完疫苗之前，現階段要務是各國採行健全和一致檢疫措施，及共通的數位化認證方案，以確保國際旅程的安全與順暢。」共通的數位化認證方案，亦即一般所謂的疫苗護照。

3大航空聯盟表示，希望6月11至13日舉行的G7領袖峰會同意一致性的國際旅遊及健康標準，讓各國邊境可以安全地重新開啟。

根據經濟合作暨發展組織（OECD）最新統計顯示，2020年旅遊業整體約衰退80％。疫情之前，旅遊業占其會員國4％以上的GDP，同時世界觀光旅遊委員會（World Travel and Tourism Council）也估計，全球約有1億7 400萬個相關工作受到衝擊。

星空聯盟首席執行長Jeffery Goh、天合聯盟執行長Kristin Colvile及寰宇一家執行長Rob Gurney指出，國際旅遊對於全球經濟至關重要，大量數據顯示，G7成員國只要在重啟邊界時採取明確、一致及數據導向的措施，就能有效排除各國檢疫、隔離時的不確定性。

3大航空聯盟表示，支持國際航空運輸協會（IATA），呼籲各國政府應採取數位化方式管理疫苗接種和檢疫證明等作業，並敦促7大工業國組織成員認可世界衛生組織（WHO）和國際民航組織（ICAO）制定的健康認證規範及標準。