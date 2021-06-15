今日有媒體傳出菲律賓致函台灣，若國產疫苗獲得我國緊急使用授權（EUA）審核通過，菲律賓將會直接採認我國的EUA，讓國產疫苗在當地免做3期臨床、直接讓民眾施打。對此，菲律賓總統府發言人今(15日)予以否認。宅神朱學恒則嘲諷，上午看到新聞的綠營側翼傳假消息，要不要重罰300萬？

據菲律賓最大廣播電視公司「ABS-CBN」今日報導，針對台灣媒體傳出菲律賓致函台灣，尋求獲得台灣政府緊急使用授權的國產疫苗，菲律賓總統府發言人羅奎（Harry Roque）回應時表示，「我否認這一點。」

此外，菲律賓政府跨部門抗疫工作小組執行長加維斯（Carlito Galvez Jr.）也否認菲國設法向台灣取得更多新冠疫苗，「我沒有注意到有要求捐贈任何疫苗，特別是那些沒有經過菲律賓FDA緊急使用授權的疫苗」。

對於綠營側翼臉書粉專「峰狂打臉94爽」作圖大內宣，「菲律賓致函我國要疫苗，願承認台灣EUA」，朱學恒15日在臉書嘲諷，「側翼又傳假消息要不要罰三百萬啊？」。

前國民黨青年團總團長呂謦煒也透過臉書發文感慨，「又丟臉丟到國外了，要護航國產疫苗，或者是護航國產疫苗的股價，也不要以中華民國的國際形象為代價吧」。