防疫宅在家，民眾少出門，衝擊民生及產業經濟，仰賴內需消費及國內旅遊觀光的傳統零售業及伴手禮產業更成為重災戶，台中市工商發展投資策進會16日起，將連續舉辦6場電商線上講座，內容包括社群行銷、廣告投放、團購行銷、行動支付、文案教學、行銷策略等主題，邀請電商權威代表、品牌顧問擔任講師，盼藉由系列課程協助在地業者進行數位轉型，挺過疫情寒冬。

工策會指出，「傳統零售業電商輔導方案」系列線上課程，自明日起至7月1日，於每週三、四下午2時至5時舉辦，每堂課程3小時，共計18小時，透過Google meet軟體進行線上視訊教學，課程完全免費，期盼輔導在地業者於疫情期間能學習並善用數位工具，增加自身品牌的競爭力。

台中市工策會總幹事黃于珊強調，受疫情影響，「安心消費」與「零接觸購物」創造大量商機與產值，市府積極鼓勵傳統零售業與伴手禮業者轉向線上通路，專攻「宅經濟」，一方面減少實體門市損失，一方面拓展新的客群。

工策會致力於鼓勵在地業者數位轉型、電商轉型，去年也曾舉辦一系列電商講座，吸引許多業者報名，場場爆滿。

黃于珊表示，今年度因應疫情升溫，改由辦理線上課程，課程不受地點與人數限制，講師與學員在家即可透過線上會議軟體進行授課與互動。

工策會電商系列講座，邀請街口電子支付總經理黃峰昶、久久津乳酪本舖創辦人黃威達、歐爸國際電子商務公司負責人黃孝淳等電商權威擔任講師，陣容堅強。