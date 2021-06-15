大陸知名網紅「半藏森林」胡文婕外型甜美，因神似南韓女星IU而走紅，多次登上PTT表特版，不過卻因爆出介入閨密阿沁與男友劉陽5年戀情，成為人人喊罵的小三，清純形象跌入谷底，雖然近來她不斷曬美照想為復出試水溫，但網友卻不領情，起底她黑歷史舊照，再次引起話題。

半藏森林微博擁有253萬粉絲追蹤，不過因為偷吃風波鬧太大，導致每次更新近況，總會引來網友嘲諷，也有人分享她過往舊照，可看到她過去五官較平，眼睛略為無神，鼻子也不如現在立體，雖然清純模樣仍在，依舊被網友狠酸。

半藏森林被起底舊照。(圖／翻攝自巴扎黑是你大爺微博)

「這是同一個人？」、「不得不說她真的整得很成功」、「臉型看起來差不多，就是五官哪裡不同」，不過也有人認為她本來底子就不差，稍微調整一下就會很不錯。

網紅阿沁2019年痛心在網路揭露男友劉陽出軌，更在他手機發現情慾對話，男方要女方去買藥，並跟對方說「第一次不用吃，但第二次就真的需要了」，顯示他沒戴套與小三發生關係，而男友的偷吃對象竟是閨密胡文婕，這也讓胡文婕甜美形象就此崩塌。

雖然之後她嘗試復出，但只要更新動態，就會引來網友狠酸，讓她忍不住反擊「我在自己微博發自己照片有什麼好試水溫的？互聯網有記憶沒問題，但該承擔的代價我從沒逃避過，那些數不清的羞辱和生活騷擾我照單全收。往後我想發啥就發啥，每天都在認真生活，輪不到互聯網告訴我應該幾更死。」