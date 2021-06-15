台股15日雖然開高走高連三紅，但端午節連假期間美元略走揚，新台幣節後補跌、開低震盪，在出口商順勢進場拋匯後，回到平盤上下整理，上演股匯不同調，終場收在27.652元兌1美元，貶值2.1分，台北外匯經紀公司成交量9.94億美元。

外匯交易員指出，台股端午節後攻勢續強，大漲157點站上17,300點，外資擴大買超台股新台幣142億元，但在匯市則是有買有賣，新台幣相對偏弱整理，吸引出口商趁機進場拋匯，激勵新台幣由貶轉升，但幅度並不大，午後持續在平盤上下整理，尾盤央行略出手調節後收低，但並未貶回27.7元價位。

外匯交易員認為，國際美元向上力道並未延續，主要是本周美國聯準會（Fed）利率決策會議將登場，觀望氣氛相對濃厚，靜待台灣時間17日凌晨的會議結論出爐，尋求進一步的指引，台灣央行也將在當天舉行第二季理事會，做出政策因應，預料匯市均將偏保守，主要為實質交投需求，短線新台幣將續為區間整理格局居多。